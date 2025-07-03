Как Россия испортила отношения с Азербайджаном

Мы также небезталанны в этой части, но у россиян гораздо больший масштаб и рвение. В этом они действительно – сверхдержава. Об этом пишет Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Ярким примером является ситуация с Азербайджаном. Страна – очень важна. Збигнев Бжезинский коротко очертил суть: без независимого Азербайджана очень сложно конвертировать/монетизировать независимость государств Центральной Азии.

Азербайджан за годы кропотливой работы создал условия для постепенного избавления от российских сетей. Это, в свою очередь, начало менять баланс не только на Кавказе. Из совсем свежего – это видно из слов президента Казахстана по Баку, а также недавнего визита президента Узбекистана в Азербайджан.

Действительно исторический процесс этого года – выход на мирное соглашение с Арменией без российского участия. Это очень беспокоит Москву. Ведь гармония на Кавказе лишает Кремль возможности паразитировать на спорах.

Парадокс в том, что этот прогресс гармонизации во многом стал возможным именно из-за беспардонности и откровенного безумия действий России.

Напомню, что в декабре 2024 года россияне подбили из установки "Панцирь-С1" над Чечней гражданский азербайджанский самолет. Били ракетами умышленно, понимая, что это невоенная цель. Пилоты чудом дотянули самолет до Актау и спасли десятки жизней. Баку спустя считанные часы владел исчерпывающей информацией о случившемся, вплоть до изъятия элементов ракеты.

Вместо того чтобы по-человечески извиниться, россияне начали сыпать отговорками, скатившись до личных оскорблений президента Ильхама Алиева. Причина упрямства: Владимиру Путину пришлось бы наказать Рамзана Кадырова и лиц из его окружения.

Баку терпел три недели, несколько раз давал пас для нормализации. Но убедившись в неадекватности Кремля, ввел ответные меры: разоблачил шпионское гнездо Примакова-внука – структуру "Россотрудничества" – и ограничил действия российских пропагандистов.

Нынешнее обострение связано с тем, что российские правоохранители убили двух азербайджанцев в Екатеринбурге. Скорее всего, убивать никого не собирались – просто типичный российский подход привел к традиционным последствиям. А потом вместо готовности расследовать – традиционно докрутили международный скандал. С отменой визитов официальных лиц и сворачиванием культурной активности.

Удивительные результаты Кремля

Показательно, что сейчас Кремль обостряет ситуацию и в Армении. Москва достигла выдающегося результата: две страны с непростыми отношениями между собой одинаково скептически относятся к России.

Что интересно – российские официальные лица синхронно обвиняют в настроении Армении и Азербайджана против России "внешние силы", в частности Украину. Хотя и в Ереване, и в Баку уже не стесняются в высказываниях относительно московских тенет.

Потеря позиций на Кавказе обострит для Кремля целый спектр проблем и уменьшит возможности продолжать агрессию против Украины.

Так что, если нет настроения или положение кажется беспросветным, всегда помните: россияне прямо сейчас творят какую-то чушь, которая неизбежно сорвет их планы в самой выигрышной ситуации. Это закон.