Як Росія зіпсувала відносини з Азербайджаном

Ми також небезталанні у цій частині, але у росіян набагато більший масштаб і запопадливість. У цьому вони справді – наддержава. Про це пише Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Яскравим прикладом є ситуація з Азербайджаном. Країна – дуже важлива. Збігнєв Бжезинський коротко окреслив суть: без незалежного Азербайджану дуже складно конвертувати/монетизувати незалежність держав Центральної Азії.

Азербайджан за роки кропіткої роботи створив умови для поступового позбавлення від російських тенет. Це, своєю чергою, почало змінювати баланс не лише на Кавказі. Зі зовсім свіжого – це видно зі слів президента Казахстану щодо Баку, а також нещодавнього візиту президента Узбекистану до Азербайджану.

Дійсно історичний процес цього року – вихід на мирну угоду з Вірменією без російської участі. Це дуже турбує Москву. Адже гармонія на Кавказі позбавляє Кремль можливості паразитувати на суперечках.

Парадокс у тому, що цей прогрес гармонізації багато в чому став можливим саме через безпардонність та відверте божевілля дій Росії.

Нагадаю, що у грудні 2024 року росіяни підбили з установки "Панцир-С1" над Чечнею цивільний азербайджанський літак. Били ракетами навмисне, розуміючи, що це невійськова ціль. Пілоти дивом дотягли літак до Актау і врятували десятки життів. Баку через лічені години володів вичерпною інформацією про те, що трапилося, аж до вилучення елементів ракети.

Замість того, щоб по-людськи перепросити, росіяни почали сипати відмовки, скотившись до особистих образ президента Ільхама Алієва. Причина впертості: Володимиру Путіну довелося б покарати Рамзана Кадирова та осіб із його оточення.

Баку терпів три тижні, кілька разів давав пас для нормалізації. Та переконавшись у неадекватності Кремля, запровадив заходи у відповідь: викрив шпигунське гніздо Примакова-онука – структуру "Росспівробітництва" – і обмежив дії російських пропагандистів.

Нинішнє загострення пов'язане з тим, що російські правоохоронці вбили двох азербайджанців у Єкатеринбурзі. Швидше за все, вбивати нікого не збиралися – просто типовий російський підхід призвів до традиційних наслідків. А потім замість готовності розслідувати – традиційно докрутили міжнародний скандал. Зі скасуванням візитів офіційних осіб та згортанням культурної активності.

Дивовижні результати Кремля

Показово, що зараз Кремль загострює ситуацію й у Вірменії. Москва досягла визначного результату: дві країни з непростими відносинами між собою однаково скептично ставляться до Росії.

Що цікаво – російські офіційні особи синхронно звинувачують у настрої Вірменії та Азербайджану проти Росії "зовнішні сили", зокрема Україну. Хоча і в Єревані, і в Баку вже не соромляться у висловлюваннях щодо московських тенет.

Втрата позицій на Кавказі загострить для Кремля цілий спектр проблем та зменшить можливості продовжувати агресію проти України.

То ж, якщо немає настрою чи становище здається безпросвітним, завжди пам'ятайте: росіяни прямо зараз творять якусь нісенітницю, яка неминуче зірве їхні плани у найвиграшнішій ситуації. Це є закон.