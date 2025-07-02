Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, росіяни загалом погано ставляться до усіх національностей, які проживають всередині їхньої "тюрми народів".

До теми Азербайджан розслідує тортури та вбивство двох братів у Єкатеринбурзі

Росія займається етнічними чистками

Як наголосив Рибачук, росіяни постійно розповідають, що в Росії усі "рускіє" – і між ними немає конфліктів. Потім ж починаються різні етнічні чистки та затримання, як у випадку з азербайджанцями.

Росіяни роблять етнічні чистки. До того у них було "полювання" на киргизів та узбеків. У них для кожної національності є образливі назви. Немає такої нації, щодо якої росіяни не придумали б кілька образливих слів,

– зазначив Рибачук.

Така ненависть до усіх інших національностей зрештою приведе до того, що Росія, яка намагається бути імперією, розпадеться.

Путіна загалом дратує незалежна політика президента Азербайджану Ільхама Алієва. Він упродовж тривалого часу посилював тамтешню армію. Також Азербайджан вміло розпоряджається власними запасами нафти та газу, що дає їм чималий вплив.

Путіна дратує демонстративно незалежна політика Азербайджану. Але Росія – "унікальна" країна. Вони паралельно перебувають в гострій фазі конфлікту з Вірменією. Втручається в справи тамтешньої церкви. Вже були заяви від МЗС Вірменія, щоб Росія не сунула ніс в їхні справи,

– підкреслив Рибачук.

Додамо, що відбулося між Росією та Азербайджаном – читайте в матеріалі 24 Каналу.