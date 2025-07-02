Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, россияне в целом плохо относятся ко всем национальностям, проживающих внутри их "тюрьмы народов".

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Россия занимается этническими чистками

Как отметил Рыбачук, россияне постоянно рассказывают, что в России все "русские" – и между ними нет конфликтов. Затем же начинаются различные этнические чистки и задержания, как в случае с азербайджанцами.

Россияне делают этнические чистки. До этого у них была "охота" на киргизов и узбеков. У них для каждой национальности есть оскорбительные названия. Нет такой нации, в отношении которой россияне не придумали бы несколько оскорбительных слов,

– отметил Рыбачук.

Такая ненависть ко всем другим национальностям в конце концов приведет к тому, что Россия, которая пытается быть империей, распадется.

Путина в целом раздражает независимая политика президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он на протяжении длительного времени усиливал тамошнюю армию. Также Азербайджан умело распоряжается собственными запасами нефти и газа, что дает им немалое влияние.

Путина раздражает демонстративно независимая политика Азербайджана. Но Россия – "уникальная" страна. Они параллельно находятся в острой фазе конфликта с Арменией. Вмешивается в дела тамошней церкви. Уже были заявления от МИД Армении, чтобы Россия не сунула нос в их дела,

– подчеркнул Рыбачук.

Добавим, что произошло между Россией и Азербайджаном – читайте в материале 24 Канала.