Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян, подчеркнув, что российско-китайский диалог основывается на большом расчете.

Кстати Все больше китайских компаний прекращают отправлять товары прямо в Россию

Настоящие отношения Китая и России

Политолог отметил, что Россия ведет себя в отношении Востока так же, как и в отношении Запада. То есть с теми, с кем Москва сотрудничает и признает их не ниже себя. Тогда она пытается их посадить на экономическую "иглу" и попытаться ввести в заблуждение, прощупывая, не удастся ли на этом нажиться.

По его словам, с Китаем у России то же самое по всем позициям их сотрудничества – от энергетики до военной сферы. Но китайская внешняя политика тоже имеет свои особенности. К тому же Пекин прекрасно знает, с кем имеет дело.

Поэтому там диалог сквозь сжатые зубы,

– подчеркнул Саакян.

И этот диалог, добавил он, основывается на большом расчете. Сотрудничество же происходит там, где это необходимо или выгодно, во всем остальном Китай предпочитает дистанцироваться от России, избегая рисков.

Как с Россией сотрудничает Китай

Саакян отметил, что Китай получает от России то количество газа, которое ему нужно. Оно для Пекина не является критическим, поэтому он в любой момент может от него отказаться и нарастить закупки на других рынках.

По его словам, большая часть газа поставляется в Китай из Средней Азии. Для Пекина нет никакой заинтересованности в том, чтобы зависеть от Москвы.

Ясно, что России это не нравится,

– заметил он.

Поэтому, подчеркнул он, китайцы готовы покупать у России, если та предлагает более низкую цену, чем на других рынках. Но только в том количестве, которая не подсаживает на "иглу" зависимости от Москвы.