Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян, зауваживши, що російсько-китайський діалог ґрунтується на великому розрахунку.

До речі Все більше китайських компаній припиняють відправляти товари прямо до Росії

Справжні відносини Китаю та Росії

Політолог зауважив, що Росія поводиться щодо Сходу так само, як і щодо Заходу. Тобто з тими, з ким Москва співпрацює та визнає їх не нижчими від себе. Тоді вона намагається їх посадити на економічну "голку" та спробувати ввести в оману, промацуючи, чи не вдасться на цьому нажитися.

За його словами, з Китаєм у Росії те саме за всіма позиціями їхньої співпраці – від енергетики до військової сфери. Але китайська зовнішня політика теж має свої особливості. До того ж Пекін чудово знає, з ким має справу.

Тому там діалог крізь стиснуті зуби,

– наголосив Саакян.

І цей діалог, додав він, ґрунтується на великому розрахунку. Співпраця ж відбувається там, де це необхідно або вигідно, в усьому іншому Китай вважає за краще дистанціюватися від Росії, уникаючи ризиків.

Як з Росією співпрацює Китай

Саакян зазначив, що Китай отримує від Росії ту кількість газу, яка йому потрібна. Вона для Пекіна не є критичною, тому він у будь-який момент може від неї відмовитися й наростити закупівлі на інших ринках.

За його словами, більша частина газу постачається до Китаю із Середньої Азії. Для Пекіна немає жодної зацікавленості у тому, щоб залежати від Москви.

Ясно, що Росії це не подобається,

– зауважив він.

Тому, наголосив він, китайці готові купувати у Росії, якщо та пропонує нижчу ціну, ніж на інших ринках. Але лише в тій кількості, яка не підсаджує на "голку" залежності від Москви.