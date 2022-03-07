Сказка о "прогрессивной российской боевой технике" разбилась о встречу с украинскими героями. Счет уничтоженных машин врага ушел на сотни, некоторые танки и машины оккупанты покидают без боя и с почти полными баками.

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Горящая техника в Луганской области

В Луганской области ВСУ нанесли оккупантам сокрушительный удар. Кадры горящей техники врага стали привычными уже для каждого украинца.

Боевые машины, которые не получили повреждений, уже работают на нужды украинской армии.

Российская техника после встречи с ВСУ: фото с телеграмм-канала "Последний Блокпост"

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