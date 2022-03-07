Казка про "прогресивну російську бйоову техніку" розбилася об зустріч з українськими героями. Лік знищених машин ворога пішов на сотні, деякі танки та машини окупанти покидають без бою та з майже повними баками.

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Палаюча техніка на Луганщині

У Луганській області ЗСУ завдали окупантам нищівного удару. Кадри палаючої техніки ворога стали звичними вже для кожного українця.

Бойові машини, які не зазнали ушкоджень, вже працюють на потреби української армії.

Російська техніка після зустрічі із ЗСУ: фото з телеграм-каналу "Останній Блокпост"

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