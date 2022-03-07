Про це в ефірі 24 каналу заявив журналіст Аркадій Бабченко. Він зазначив, що у всього світу завдяки Україні з'явилась можливість знищити Росію.

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ЗСУ навалюють Росії

Така унікальна ситуація – ЗСУ навалюють "російському кораблю" так, і з такою швидкістю, що справді зараз є можливість поставити крапку на цьому державному недоутворенні,

– зазначив журналіст.

За словами Бабченка, завдяки всьому світові можна припинити існування держави-агресорки. Як він наголосив, поки Росія існує – вона створюватиме загрозу завжди.

Проблему треба розв'язати зараз

Бабченко також зазначив, що який би там не був Олексій Навальний, чи будь-хто інший, хто очолить країну – через умовно 30 років, коли росіяни накопичать на чергову нафтову вежу – у них зачухаються імперські амбіції. Саме тому знову полізуть всіх завойовувати.

Залишати цю проблему своїм дітям – не хочу. Я хочу, щоб її розв'язали зараз,

– підсумував Бабченко.