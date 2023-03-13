В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась очередная церемония вручения наград американской киноакадемии, также известная как Оскар. Сенсации не произошло – главные награды вполне ожидаемо получил причудливый и совершенно уникальный фильм "Все везде и сразу". У других картин, включая очередную экранизацию культового романа Ремарка "На западном фронте без перемен", не было никаких шансов. 24 Канал решил проанализировать, что не так с Оскаром в этом году и почему некоторые на Западе закрывают глаза на реальность и занимаются лицемерием и двойными стандартами.

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Почему Навальные промолчали

Абсолютно ожидаемо "Оскар" в номинации за лучший документальный фильм получила лента с красноречивым названием Navalny. Для многих не специалистов в кино именно этот эпизод стал стержневым, ведь он показал отношение Киноакадемии к актуальным событиям в мире, а там, напомним, происходят действительно исторические вещи.

Россия уже второй год ведет жестокую войну против Украины, уничтожает украинские города и села и осуществляет спланированный геноцид украинского народа. В то же время богема фактически игнорирует войну, так же как игнорирует геноцид и преступления своих земляков жена Навального, которая вышла получать награду вместе с творческим коллективом и героями фильма о своем муже.

Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной. Держись, моя любовь,

– Юлия Навальная со сцены кинотеатра Dolby концентрируется на своих проблемах.

Речи на "Оскаре" – это отдельный жанр и мега уникальный шанс рассказать что-то важное, привлечь к этому внимание всего мира. Юлия Навальная этот шанс упустила, а человеку, которому было что сказать, этот шанс не дали вообще.



Семья Навальных на "Оскаре" / фото Getty Images

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Снова на обочине

Да, речь о президенте Зеленском. Он планировал дистанционно выступить на церемонии Оскар 2023 года, однако Академия ему отказала. Во второй раз. Без объявления причины.

Обратите внимание! В прошлом году, когда вторжение только началось, российские танки были под Киевом, судьба Украины, ее государственности и всех украинцев были под вопросом, Киноакадемия также отказала и не предоставила трибуну своему бывшему коллеге – президенту Зеленскому.



Тогда продюсер церемонии Оскар-2022 Уилл Пэкер неформально объяснил отказ расизмом и выставил расистом себя самого. Как пишет профильное издание о кино Variety, Пэкер выразил обеспокоенность тем, что война России против Украины получила внимание в Голливуде только потому, что ее жертвы – "белые", тогда как игнорируются "войны по всему миру, которые затрагивают цветных людей". Такие слова, если они действительно прозвучали, трудно комментировать, как и понять, как такие недалекие люди вообще могут быть теми, кто принимает важные решения.

Отказ Оскара произошел даже несмотря на то, что раньше Зеленский уже выступал на престижных церемониях – в Каннах, на Венецианском, Берлинском кинофестивалях, на вручении Грэмми. На церемонии "Золотой глобус" в январе актер Шон Пенн представил Зеленского, который поблагодарил "свободных людей свободного мира – тех, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа".

Академия делает выбор

В этом году отказ Украине не объяснили никак. Академия спряталась в своей скорлупе от убийств украинцев, вместо этого сделала акцент на теме России, хотя имела выбор. Среди номинантов был фильм-победитель фестиваля в Сандэнсе "Дом из осколков", которой рассказывает об украинских детях из Лисичанска, пострадавших от российской агрессии. Его академики проигнорировали.

Оскар за лучший документальный фильм – это не та категория, где академики, которые голосуют за победителя, все как один, смотрят всех номинантов. Здесь как раз срабатывает не профессиональный экспертный отбор, а иррациональный "зов сердца". То есть академики голосовали не за художественные качества, а за темы.

Выступление президента Зеленского на Берлинале 2023 – смотрите видео:

Фактически, был сделан выбор между страданием нации и одного человека. Кстати, вовсе не российского Манделы, а такого же имперца, как и Путин, просто – менее успешного. Это тот Навальный, который ране одобрял незаконную аннексию украинских территорий, а сейчас у его сторонников цель не остановить российскую агрессию против Украины, но исключительно лишить россиян угрызений совести и снять с них ответственность за геноцид украинцев.

Диагноз – лицемерие

Диагноз происходящему еще накануне поставил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он жестко прошелся по Киноакадемии и справедливо обвинил их в цинизме и лицемерии. Хотя наихудший сценарий Кулебы – награждение "На западном фронте без перемен" (дипломат не критиковал художественную составляющую, хотя к яркой, однако, механической экранизации немало вопросов) – не состоялось, приятного мало, ведь красивые платья, шампанское и бриллианты были, напоминая о пире во время чумы.

Люди, если вы собираетесь наградить фильм о войне и не понимаете, что именно тогда, когда вы пьете шампанское, одеваете красивые платья и бриллианты, кто-то другой не хочет слышать реальную историю с войны, которая происходит здесь и сейчас, то с вами что-то не так,

– Дмитрий Кулеба о лицемерии Киноакадемии.

И это министр еще не знал о флешмобах с голубыми лентами на платьях и костюмах за тысячи долларов – эдаком стильном, но абсолютно выхолощенном напоминании, что "где-то" есть "что-то", что заставляет людей покидать собственные дома и бежать из родных городов и стран.

В Офисе Президента также отреагировали на скандал с нынешней церемонией награждения "Оскар". Там задались вопросом, если эта кинопремия – вне политики, то как туда мог попасть документальный манифест "Навальный", в котором внутрироссийская политика льется через край.

Он справедливо заметил, что организаторы премии постоянно говорят о гуманизме, однако закрывают глаза на кровавую войну в центре Европы.

Моя подруга Кейт Бланшетт просит людей напомнить нам всем в разгар этого яркого сезона, что ужасные кризисы и проблемы беженцев до сих пор происходят по всему миру, и мы должны об этом не забывать,

– оскароносная Джейми Ли Кертис напоминает о "все хорошем" и акцентирует внимание на борьбе со "всем плохим".

При этом никто на церемонии 2023 года не решился назвать все, сразу и одновременно своими словами: войну – войной, а преступления россиян – геноцидом.

Единственными, кто напомнил на мероприятии о нашей стране, стали кинематографисты из Польши. Актер Матеуш Косцюкевич и оператор-постановщик Михал Дымек вышли к фотографам с сине-желтыми лентами.



Матеуш Костюкевич на Оскаре-2023 / фото Getty

Михал Дымек с украинской лентой / фото Getty​

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Речь идет не об аполитичности, которой кое-где прикрываются кинематографисты (такой была также причина отказа в выступлении Президенту Украины от организаторов Кинофестиваля в Торонто). Фильм о Навальном – это также политика, а не искусство, да простит Христо Грозев.

Обратите внимание! К сожалению, кино – не единственная отрасль, где предпочитают не видеть преступления России и страдания украинцев, хотя это происходит чуть ли в формате онлайн. Еще один позорный пример – спорт.



В декабре 2022 года FIFA отказала президенту выступить перед финалом футбольного Мундиаля в Катаре, а сегодня Международный Олимпийский комитет всеми правдами и неправдами пытается затянуть представителей страны-агрессора на Олимпиаду.

В истории Оскара было немало моментов собственно политических – академики много раз показывали свою позицию – стоит вспомнить хотя бы награды манипулятору от документалистики Майклу Муру или награды посредственным фильмам, однако на важные для американцев темы (сейчас их названия большинству людей ничего не скажут вообще).

Когда нужно, академики все видят. Но выбирают то, что им ближе. Сейчас это не украинцы, а россиянин Навальный.

Возможно, после всей критики ситуация изменится, возможно, киноиндустрия, всегда медленно "запрягающая лошадей", в следующем году даст миру пример настоящих антивоенных картин, которые будут бороться за Оскар. Главное, чтобы новая "Касабланка" была не о страданиях россиян-дезертиров в Казахстане или в Верхнем Ларсе.