Между двумя президентами – цивилизационная пропасть

Байден возглавляет мировую сверхдержаву, чье экономическое, политическое и военное лидерство все еще неоспоримо. А Зеленскому досталась неустроенная постсоветская страна, не входящая даже в пятидесятку крупнейших экономик планеты.

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Между двумя президентами – поколенческая пропасть

Когда маленький Джо Байден делал свои первые шаги, родителей Зеленского еще не было на свете. А когда свои первые шаги делал маленький Володя Зеленский, сенатор Байден уже встречался с Брежневым и Громыко.

Между двумя президентами – профессиональная пропасть

Путь Байдена в Белый дом занял полвека. Свою политическую карьеру он начинал в совете округа, 7 раз избирался в Сенат, председательствовал в комитете по международным отношениям и побывал вице-президентом. А шоумен Зеленский объявил о своих политических амбициях лишь за несколько месяцев до победы на президентских выборах.

Словом, на первый взгляд перед нами двое антиподов. Но стоит приглядеться к ним чуть внимательнее – и обнаружатся детали, все-таки роднящие Джозефа и Владимира.

Обстоятельства избрания

Значительная часть американцев по-прежнему верит, что победа Байдена была сфальсифицирована, и нынешний глава государства нелегитимен. Сомнений в победе Зеленского не возникало ни у кого, но это не смягчает ту часть украинского общества, для которой Зе неприемлем по умолчанию. Оба президента с самого начала стали заложниками внутринационального раскола и остаются таковыми до сих пор. Соответственно, любой провал Байдена или Зеленского – это подарок для всех, кто воспринимает их как враждебных чужаков.

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Завышенные ожидания

В обоих случаях агрессию президентских хейтеров компенсировал неумеренный энтузиазм фанатов. Байден подкупал своим политическим опытом, Зеленский – своей новизной, но и тот, и другой считались чудотворцами. Поклонникам Байдена казалось, что он способен повернуть время вспять, перечеркнуть все невзгоды последних лет – от трампизма до коронавируса – и вернуть Америку в образцовое состояние. Сторонники Зе верили, что он в состоянии перевернуть новейшую украинскую историю и разрешить все проблемы, накопившиеся за время независимости: от коррупции до войны с Россией. И 46-й президент США, и 6-й президент Украины подарили миллионам людей надежду, оправдать которую было практически нереально.

Наконец, нарастающее разочарование

Довольно скоро стало очевидно, что Байден – не волшебник, а Зеленский – тем более. Украина не дождалась мира на Донбассе и прощания с эпохой бедности. Америка шокирована трагическими событиями в Афганистане. По контрасту с завышенными надеждами неудачи Байдена и Зеленского выглядят особенно неприглядно. Но, как ни странно, неуспешность дает двум президентам шанс на сближение.

Для Зеленского очень важно вернуться из США не с пустыми руками. Однако и Байден заинтересован в том, чтобы визит украинского коллеги выглядел результативным. На фоне афганского фиаско Вашингтону выгодно продемонстрировать, что Америка по-прежнему сильна, что она не сокращает свою сферу влияния на постсоветском пространстве и поддерживает своего союзника.

Джо Байдена и Владимира Зеленского не назовешь идеальной парой – но сегодня они объективно полезны друг другу. И накануне встречи в Белом доме это внушает пусть и сдержанный, но оптимизм.