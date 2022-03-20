Фото обломков 20 марта обнародовал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Он добавил, что, к счастью, обошлось без жертв.

Двумя днями ранее По району Львовского аэропорта оккупанты выпустили 6 крылатых ракет

Какие детали удалось обнаружить

Вероятно, эту ракету сбили системы ПВО наших защитников. На одном из фото видна часть электропитания устройства. Его изготовили на российском заводе "Александер электрик".

Электропитание российской ракеты / Фото Сергея Борзова

Также виден обычный кусок металла, однако непонятно, какую функцию он выполнял. Имелась и металлическая пластина, на которой написано "Фильтр ФТ наддув".

Обломки ракеты, которая летала над Винничиной / Фото Сергея Борзова

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