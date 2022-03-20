Фото уламків 20 березня оприлюднив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він додав, що, на щастя, все обійшлося без жертв.

Двома днями раніше По району Львівського аеропорту окупанти випустили 6 крилатих ракет

Які деталі вдалося виявити

Ймовірно, цю ракету збили системи ППО наших захисників. На одному з фото видно частину електроживлення пристрою. Його виготовили на російському заводі "Александр электрик".



Електроживлення російської ракети / Фото Сергія Борзова

Також видно звичайний шмат металу, проте незрозуміло, яку функцію він виконував. Була й металева пластина, на якій пише "Фильтр ФТ надув".



Уламки ракети, яка летіла над Вінниччиною / Фото Сергія Борзова

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