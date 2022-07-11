путин боится потерять агентуру

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что именно по этой причине российский диктатор не отдает приказ массированно бомбить Киев. Такими действиями он "спалит" всю свою агентуру.

Обратите внимание Масштабы амбиций кремля снизились, максимальная цель – взять Славянск, – Пионтковский

Если путин от угроз атаковать центры принятия решений, что в переводе на нормальный язык означает ликвидировать украинское руководство, перейдет к действиям, то никто уже не будет ему помогать.

Вот он и мечется между желанием разорвать на себе рубашку и "мы в рай, а вы просто сдохнете" и желанием все-таки обеспечить определенный вариант паузы в войне, которую он сможет "продать" своему населению как победу,

– считает Пионтковский.

Полное интервью с публицистом Андреем Пионтковским: смотрите видео

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