Разнообразие и красота узоров на вышиванке иногда поражает. Их подбирают не просто так, поэтому каждая рубашка особенная. Больше расскажет LifeStyle 24.

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Значение цветов на вышиванке

Белый цвет – главный в вышиванке. Из него делают не только основу, но и различные узоры. Символизирует духовную чистоту, энергию, жизнь и силу. Говорят, что белый цвет защищает людей от недругов или негативных мыслей. Кроме того, он оберегает от бед и болезней.

– главный в вышиванке. Из него делают не только основу, но и различные узоры. Символизирует духовную чистоту, энергию, жизнь и силу. Говорят, что белый цвет защищает людей от недругов или негативных мыслей. Кроме того, он оберегает от бед и болезней. Красный цвет – один из самых популярных на вышиванке. Все потому, что он очень благородный и праздничный. Обладает мощной энергетикой, наделяет людей невероятной силой и защищает от трудностей. Красный цвет означает мужское начало. Его часто ассоциируют с кровью украинских воинов, которые пролили ее в боях за Украину.

– один из самых популярных на вышиванке. Все потому, что он очень благородный и праздничный. Обладает мощной энергетикой, наделяет людей невероятной силой и защищает от трудностей. Красный цвет означает мужское начало. Его часто ассоциируют с кровью украинских воинов, которые пролили ее в боях за Украину. Желтый (золотистый) цвет является символом небесного огня, Солнца и богатства. Он не является главным в вышиванке, однако оттенок прекрасно дополняет другие элементы сорочки.

является символом небесного огня, Солнца и богатства. Он не является главным в вышиванке, однако оттенок прекрасно дополняет другие элементы сорочки. Черный цвет больше всего встречается на древнейших вышиванках. Обычно ему придают значение печали, смерти и разлуки, поскольку у многих этот оттенок ассоциируется с похоронами. Однако черные вышиванки символизируют мудрость, благосостояние и плодородие.

больше всего встречается на древнейших вышиванках. Обычно ему придают значение печали, смерти и разлуки, поскольку у многих этот оттенок ассоциируется с похоронами. Однако черные вышиванки символизируют мудрость, благосостояние и плодородие. К синему цвету нередко добавляют красный. Так противоположные стихии, Огонь и Вода, соединяются. Этот оттенок – о женском начале.

Цвета и символы на вышиванке / Фото Canva

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Значение символов на вышиванке

Еще с давних времен на вышиванках изображают стихии природы, которые наши предки очень уважали. Солнце, например, – это восьмиугольная звезда, вода – волнистые линии, плодородие – ромб с точкой в центре.

Виноград – о счастливой семье.

– о счастливой семье. Барвинок – о развитии, молодости и целеустремленности.

– о развитии, молодости и целеустремленности. Красный мак – оберег для семьи.

– оберег для семьи. Роза – о любви и доброте.

– о любви и доброте. Подсолнухи – об энергии и счастье.

Калина – один из важнейших и самых распространенных элементов вышиванки. Дело в том, что красный цвет олицетворяет не только кровь нашей нации, но и ее бессмертие. На мужских рубашках также часто можно увидеть дубовые листья, ведь они символизирует силу, развитие и жизненную энергию.