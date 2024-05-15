Різноманітність та краса візерунків на вишиванці іноді вражає. Їх підбирають не просто так, тому кожна сорочка особлива. Більше розкаже LifeStyle 24.

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Значення кольорів на вишиванці

Білий колір – головний у вишиванці. З нього роблять не лише основу, але й різні візерунки. Символізує духовну чистоту, енергію, життя та силу. Кажуть, що білий колір захищає людей від недругів або негативних думок. Крім того, він оберігає від бід та хвороб.

– головний у вишиванці. З нього роблять не лише основу, але й різні візерунки. Символізує духовну чистоту, енергію, життя та силу. Кажуть, що білий колір захищає людей від недругів або негативних думок. Крім того, він оберігає від бід та хвороб. Червоний колір – один із найпопулярніших на вишиванці. Все тому, що він дуже благородний та святковий. Володіє потужною енергетикою, наділяє людей неймовірною силою та захищає від труднощів. Червоний колір означає чоловіче начало. Його часто асоціюють з кров'ю українських воїнів, які пролили її у боях за Україну.

– один із найпопулярніших на вишиванці. Все тому, що він дуже благородний та святковий. Володіє потужною енергетикою, наділяє людей неймовірною силою та захищає від труднощів. Червоний колір означає чоловіче начало. Його часто асоціюють з кров'ю українських воїнів, які пролили її у боях за Україну. Жовтий (золотистий) колір є символом небесного вогню, Сонця та багатства. Він не є головним у вишиванці, однак відтінок чудово доповнює інші елементи сорочки.

є символом небесного вогню, Сонця та багатства. Він не є головним у вишиванці, однак відтінок чудово доповнює інші елементи сорочки. Чорний колір найбільше зустрічається на найдавніших вишиванках. Зазвичай йому надають значення суму, смерті та розлуки, оскільки у багатьох цей відтінок асоціюється з похоронами. Однак чорні вишиванки символізують мудрість, добробут та родючість.

найбільше зустрічається на найдавніших вишиванках. Зазвичай йому надають значення суму, смерті та розлуки, оскільки у багатьох цей відтінок асоціюється з похоронами. Однак чорні вишиванки символізують мудрість, добробут та родючість. До синього кольору нерідко додають червоний. Так протилежні стихії, Вогонь та Вода, з'єднуються. Цей відтінок – про жіноче начало.

Кольори та символи на вишиванці / Фото Canva

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Значення символів на вишиванці

Ще з давніх часів на вишиванках зображують стихії природи, які наші предки дуже шанували. Сонце, наприклад, – це восьмикутна зірка, вода – хвилясті лінії, родючість – ромб з крапкою в центрі.

Виноград – про щасливу сім'ю.

– про щасливу сім'ю. Барвінок – про розвиток, молодість та цілеспрямованість.

– про розвиток, молодість та цілеспрямованість. Червоний мак – оберіг для родини.

– оберіг для родини. Троянда – про любов та доброту.

– про любов та доброту. Соняшники – про енергію та щастя.

Калина – один із найважливіших та найпоширеніших елементів вишиванки. Річ у тім, що червоний колір уособлює не лише кров нашої нації, але і її безсмертя. На чоловічих сорочках також часто можна побачити дубове листя, адже воно символізує силу, розвиток та життєву енергію.