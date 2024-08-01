Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, добавив, что в Кремле сейчас есть важная задача – зафиксировать свою победу.

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Что для Кремля означает победа

Гудков считает, что победа в войне против Украины для России заключается в оккупации новых украинских территорий и международное признание границ Крыма, который россияне оккупировали в 2014 году.

"В таком случае война закончится, но ненадолго, потому что начнутся другие, уже вокруг Украины. Вероятно, что будет развязан определенный гибридный конфликт в Молдове, свержение власти в Грузии, Армении и приход туда определенных авторитарных лидеров при поддержке Кремля, а возможно во время прямого военного вмешательства", – озвучил российских оппозиционный политик.

Гудков отметил, что от себя лично Медведев заявлений не делает, все, что он транслирует публично – исходит от Кремля, поэтому он не автономный болван.

Там нет "свободных художников", любого, кто захочет в России что-то сказать от себя – прижмут дверью,

– подчеркнул политик.

Путин не может управлять Россией в мирное время

Гудков уверен, если подписать мир с Россией и Путина оставить в Кремле в роли победителя, неизбежным станет обострение ситуации в будущем. Он предположил, что будет серьезное давление на Казахстан, потом могут начаться определенные события в странах Балтии.

То есть пауза будет, несколько лет, но недолго, потому что Путин не может управлять страной в мирное время. Он способен это делать или в условиях войны, или в условиях подготовки к ней. Пока Путин у власти, источник военной угрозы будет сохраняться,

– подытожил политик.