Таку думку в етері 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, додавши, що в Кремлі зараз є важливе завдання – зафіксувати свою перемогу.

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Що для Кремля означає перемога

Гудков вважає, що перемога у війні проти України для Росії полягає в окупації нових українських територій та міжнародне визнання кордонів Криму, який росіяни окупували у 2014 році.

"В такому випадку війна закінчиться, але ненадовго, бо розпочнуться інші, вже довкола України. Ймовірно, що буде розв'язаний певний гібридний конфлікт в Молдові, повалення влади в Грузії, Вірменії та прихід туди певних авторитарних лідерів за підтримки Кремля, а можливо під час прямого військового втручання", – озвучив російських опозиційний політик.

Гудков зауважив, що від себе особисто Мєдвєдєв заяв не робить, все, що він транслює публічно – йде від Кремля, тож він не автономний йолоп.

Там немає "вільних художників", будь-кого, хто захоче в Росії щось сказати від себе – притиснуть дверима,

– наголосив політик.

Путін не може керувати Росією в мирний час

Гудков впевнений, якщо підписати мир з Росією і Путіна залишити в Кремлі в ролі переможця, неминучим стане загострення ситуації в майбутньому. Він припустив, що буде серйозний тиск на Казахстан, потім можуть розпочатися певні події в країнах Балтії.

Тобто пауза буде, декілька років, але недовго, бо Путін не може керувати країною в мирний час. Він здатний це робити або в умовах війни, або в умовах підготовки до неї. Поки Путін при владі, джерело військової загрози буде зберігатися,

– підсумував політик.