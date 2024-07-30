Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що такі істеричні настрої не лише в очільника Кремля, а й в його посіпак.

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Путіну прозвітували про стан Росії

Світан припустив, що на стіл російського диктатора були покладені закриті аналітичні довідки з відомостями про обсяги виробництва військової техніки в Росії, залишки на складах, про стан економіки. Військовий експерт наголосив, що всі путінські "голови, які розмовляють" зараз носяться з ідеєю замороження бойових дій. Наприклад Орбан, який є проросійськи налаштованим політиком.

"Якби він розумів, що в Путіна все добре і проблем ніяких немає, а Україну добивають, то він сидів би собі тихо й чекав розвитку подій. Але він їздить по всьому світу, проштовхує так звані "мирні ініціативи". Це робить Папа Римський, Ердоган, Сі Цзіньпінь, зараз і Моді приїде передавати від Путіна певну пропозицію", – вважає Світан.

Кремль наполягатиме на капітуляції України

Механізм просування цих ініціатив в інформаційному просторі передбачає в тому числі залучення каналів у Telegram. На погляд Світана, Кремль намагається створити інформаційну "подушку" і відбілити Путіна, вкласти все це в голови українського суспільства й політиків.

Росія не буде пропонувати капітуляцію для самої себе, вона буде наполягати, щоб капітулювала Україна з втратою територій; суверенітету; фінансових вимог щодо зруйнованої інфраструктури й вбитих людях. Також Росії дуже важливо, аби з неї зняли санкції,

– впевнений військовий експерт.

Запалу для наступу в противника вистачить на 1,5 – 2 місяці

Світан прогнозує, що істерика Путіна пов'язана з тим, що він усвідомлює, що бойової напруги для виконання завдань на східному фронті в російської армії залишилось максимум на 2 місяці.

В жовтні – листопаді буде закінчуватися літня наступальна кампанія. Путіну потрібен певний час для переформатування, можливості війську зібратися силами, відновитися, закупити зброю, зняти з себе санкції й рушити далі. Він не залишить ідею про захоплення 5 областей України, бо вніс їх в російську конституцію,

– підсумував військовий експерт.