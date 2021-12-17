10 подарков, которые понравятся каждому ребенку / 24 канал
Ночь с 18 на 19 декабря является едва ли не самой ожидаемой в году для малышей. Ведь именно тогда хорошим детям под подушку кладут игрушки и вкусности. Чтобы точно угадать с сюрпризом и зажечь в глазах счастливые огоньки, следует правильно выбрать подарок.
По традиции, в ночь на 19 декабря Святой Николай тихонечко подкладывает детям подарки под подушку. Послушные мальчики и девочки утром видят сюрприз, а вот непослушные дети получают розгу. Родители, в свою очередь, озабочены тем, как удивить ребенка. Ведь подарки малышей на Николая – это настоящее чудо для малышей и школьников, которые еще верят в существование святого.
10 подарков, которые понравятся каждому ребенку
Выбирая подарок, родители часто руководствуются тем, чтобы он был практичен и полезен. Тогда как детишки хотят получить что-то красивое и необычное. Поэтому, готовя сюрприз, родителям стоит думать в первую очередь о желании ребенка.
Санки и другой зимний инвентарь
В преддверии зимних каникул санки или ледянки будут очень кстати. Если же малышка любит проводить время на катке, то, возможно, уже пора приобрести для нее собственные, удобные и красивые коньки. Тем более такие подарки добавят физическую активность в жизнь ребенка. Заставят больше времени проводить с друзьями на улице, а не сидеть дома в телефоне.
Собственные коньки – отличный подарок / Фото Unsplash
Одежда
Конечно, речь идет не об обычных носках или шапке с варежками. Это, безусловно, практичный подарок, но не очень праздничный. Любая малышня будет радоваться кигуруми или веселой пижаме. К тому же зимой в ней будет тепло и уютно спать.
Мальчики, увлекающиеся футболом, будут рады новой форме, мячу или кроссовкам. Относительно спортивной обуви следует помнить, что:
в сороконожках бегают на поле с искусственным покрытием;
в бутсах – на траве;
бампи – в зале.
Мальчики будут рады новой футбольной форме / Коллаж 24 канала
Набор для экспериментов
А вот набор для экспериментов не только удивит малышей, но и может положить начало изучению химии и физики. Согласитесь, в школе всем нам не хватало опытов, поэтому эти предметы вызывали настоящий восторг только у единиц. Но только представьте, что вы можете:
вырастить с ребенком собственный Кристалл,
исследовать космос,
познавать человеческое тело и еще многое-многое другое.
Честно говоря, такой подарок не оставит равнодушным не только ребенка, но и взрослого. А проведенное время вместе стоит очень дорого и остается в памяти малышей на всю жизнь.
Детей можно заинтересовать наукой / Фото "Украинская правда"
Наборы для творчества
У ребенка могут быть склонности не только к науке, но и к, скажем, рисованию. В таком случае можно положить под подушку огромный набор карандашей, фломастеров, кисточек или красок. А если ребенок только учится рисовать, но уже хочет получить красивую картину, то советуем обратить внимание на такие популярные сейчас картины по номерам. Они нравятся одинаково как детям, так и взрослым.
Картины по номерам любят и дети, и взрослые / Фото Neuron Toys
Настольные игры
3D-ручка позволяет создавать шедевры и развивает воображение / Фото Megaboo
Праздничные боксы
Дети-подростки, которые находятся на пути взросления, уже не нуждаются в игрушках или наборах для творчества. Им нужны более практичные подарки. Девочки в возрасте от 13 лет уже начинают интересоваться косметикой. Поэтому можно подобрать хороший уход за кожей лица и составить праздничный набор косметики. Мальчики-подростки не откажутся от своего первого кожаного кошелька, ненавязчивых духов или часов, скажем, из дерева. А если оформить подарок в виде праздничного бокса, то новогоднее настроение будет обеспечено.
Сертификат на впечатление
Мы уверены, что самый ценный подарок – это эмоции, которые получит ребенок, а также время, проведенное вместе. Игрушки могут сломаться, а вот впечатления будут греть ребенка еще много-много лет. Поэтому если у вас есть время и желание, подарите ребенку поход в квест-комнату, или поиграйте вместе в VR-игры. После этого можно сходить на мастер-класс по изготовлению пряников и полакомиться своими шедеврами. Главное, проведите это время вместе.