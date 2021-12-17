24 канал составил список подарков, от которых дети будут в восторге. Но помните, что самое ценное, что можно подарить – это любовь.

Важно Праздник Николая и Новый год в школе: подборка крутых стихов, которые легко учить детям

Самая волшебная ночь в году

По традиции, в ночь на 19 декабря Святой Николай тихонечко подкладывает детям подарки под подушку. Послушные мальчики и девочки утром видят сюрприз, а вот непослушные дети получают розгу. Родители, в свою очередь, озабочены тем, как удивить ребенка. Ведь подарки малышей на Николая – это настоящее чудо для малышей и школьников, которые еще верят в существование святого.

10 подарков, которые понравятся каждому ребенку

Выбирая подарок, родители часто руководствуются тем, чтобы он был практичен и полезен. Тогда как детишки хотят получить что-то красивое и необычное. Поэтому, готовя сюрприз, родителям стоит думать в первую очередь о желании ребенка.

Санки и другой зимний инвентарь

В преддверии зимних каникул санки или ледянки будут очень кстати. Если же малышка любит проводить время на катке, то, возможно, уже пора приобрести для нее собственные, удобные и красивые коньки. Тем более такие подарки добавят физическую активность в жизнь ребенка. Заставят больше времени проводить с друзьями на улице, а не сидеть дома в телефоне.

Власні ковзани – чудовий подарунок

Собственные коньки – отличный подарок / Фото Unsplash

Одежда

Конечно, речь идет не об обычных носках или шапке с варежками. Это, безусловно, практичный подарок, но не очень праздничный. Любая малышня будет радоваться кигуруми или веселой пижаме. К тому же зимой в ней будет тепло и уютно спать.

Мальчики, увлекающиеся футболом, будут рады новой форме, мячу или кроссовкам. Относительно спортивной обуви следует помнить, что:

  • в сороконожках бегают на поле с искусственным покрытием;
  • в бутсах – на траве;
  • бампи – в зале.

Хлопчики будуть раді новій футбольній формі

Мальчики будут рады новой футбольной форме / Коллаж 24 канала

Набор для экспериментов

А вот набор для экспериментов не только удивит малышей, но и может положить начало изучению химии и физики. Согласитесь, в школе всем нам не хватало опытов, поэтому эти предметы вызывали настоящий восторг только у единиц. Но только представьте, что вы можете:

  • вырастить с ребенком собственный Кристалл,
  • исследовать космос,
  • познавать человеческое тело и еще многое-многое другое.

Честно говоря, такой подарок не оставит равнодушным не только ребенка, но и взрослого. А проведенное время вместе стоит очень дорого и остается в памяти малышей на всю жизнь.

Дітей можна зацікавити наукою

Детей можно заинтересовать наукой / Фото "Украинская правда"

Наборы для творчества

У ребенка могут быть склонности не только к науке, но и к, скажем, рисованию. В таком случае можно положить под подушку огромный набор карандашей, фломастеров, кисточек или красок. А если ребенок только учится рисовать, но уже хочет получить красивую картину, то советуем обратить внимание на такие популярные сейчас картины по номерам. Они нравятся одинаково как детям, так и взрослым.

Картини за номерами полюбляють і діти, і дорослі

Картины по номерам любят и дети, и взрослые / Фото Neuron Toys

Настольные игры

3D-ручка дозволяє створювати шедеври та розвиває уяву

3D-ручка позволяет создавать шедевры и развивает воображение / Фото Megaboo

Праздничные боксы

Дети-подростки, которые находятся на пути взросления, уже не нуждаются в игрушках или наборах для творчества. Им нужны более практичные подарки. Девочки в возрасте от 13 лет уже начинают интересоваться косметикой. Поэтому можно подобрать хороший уход за кожей лица и составить праздничный набор косметики. Мальчики-подростки не откажутся от своего первого кожаного кошелька, ненавязчивых духов или часов, скажем, из дерева. А если оформить подарок в виде праздничного бокса, то новогоднее настроение будет обеспечено.

Сертификат на впечатление

Мы уверены, что самый ценный подарок – это эмоции, которые получит ребенок, а также время, проведенное вместе. Игрушки могут сломаться, а вот впечатления будут греть ребенка еще много-много лет. Поэтому если у вас есть время и желание, подарите ребенку поход в квест-комнату, или поиграйте вместе в VR-игры. После этого можно сходить на мастер-класс по изготовлению пряников и полакомиться своими шедеврами. Главное, проведите это время вместе.

Веселых и уютных праздников!