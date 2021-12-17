24 канал склав список подарунків, від яких діти будуть в захваті. Але пам'ятайте, що найцінніше, що можна подарувати – це любов.

Важливо Свято Миколая та Новий рік у школі: добірка крутих віршів, які легко вчити дітям

Найчарівніша ніч у році

За традицією, у ніч проти 19 грудня святий Миколай тихесенько підкладає дітлахам подарунки під подушку. Слухняні хлопчики та дівчатка зранку бачать сюрприз, а от нечемні діти отримують різочку. Батьки, своєю чергою, переймаються тим, як здивувати дитину. Адже подарунки малечі на Миколая – це справжнє диво для малюків і школярів, які ще вірять в існування святого.

Порада! Напередодні свята напишіть разом із дитиною листа Миколаю. Можливо, саме у ньому буде підказка, що ж малеча хоче отримати у подарунок.

10 подарунків, які сподобаються кожній дитині

Обираючи подарунок, батьки часто керуються тим, щоб він був практичний і корисний. Тоді як дітлахи хочуть отримати щось гарне й незвичайне. Тому, готуючи сюрприз, батькам варто думати першочергово про бажання дитини.

Санки та інший зимовий інвентар

Напередодні зимових канікул санки чи льодянки будуть дуже доречними. Якщо ж малеча любить проводити час на ковзанці, то, можливо, вже час придбати для неї власні, зручні та красиві ковзани. Тим паче такі подарунки додадуть фізичну активність у життя дитини. Змусять її більше часу проводити з друзями на вулиці, а не сидіти вдома у телефоні.



Власні ковзани – чудовий подарунок / Фото Unsplash

Одяг

Звісно, мовиться не про звичайні шкарпетки або шапку з рукавицями. Це, безумовно, практичний подарунок, але не дуже святковий. Будь-яка малеча буде тішитися кігурумі чи веселій піжамі. До того ж взимку у ній буде тепло та затишно спати.

Хлопчики, які захоплюються футболом, будуть вражені новою формою, м'ячем чи кросівками. Щодо спортивного взуття слід пам'ятати, що:

у сороконіжках бігають на полі зі штучним покриттям;

у бутсах – на траві;

бампи – у залі.



Хлопчики будуть раді новій футбольній формі / Колаж 24 каналу

Набір для експериментів

А от набір для експериментів не лише здивує малечу, але й може покласти початок вивченню хімії та фізики. Погодьтеся, у школі всім нам не вистачало дослідів, тож ці предмети викликали справжнє захоплення лише в одиниць. Але тільки уявіть, що ви можете:

виростити з дитиною власний кристал,

досліджувати космос,

пізнавати людське тіло і ще багато-багато чого іншого.

Чесно кажучи, такий подарунок не залишить байдужим не лише дитину, але й дорослого. А проведений час разом вартує дуже дорого та залишається у пам'яті малечі на все життя.



Дітей можна зацікавити наукою / Фото "Українська правда"

Набори для творчості

У дитини можуть бути схильності не лише до науки, але й до, скажімо, малювання. У такому випадку можна покласти під подушку величезний набір олівців, фломастерів, пензликів чи фарб. А якщо дитина лише вчиться малювати, але вже хоче отримати гарну картину, то радимо звернути увагу на такі популярні зараз картини за номерами. Вони подобаються однаково як дітям, так і дорослим.



Картини за номерами полюбляють і діти, і дорослі / Фото Neuron Toys

Настільні ігри Хороша настільна гра – це те, що може об'єднати всю родину та створити незабутні моменти затишних зимових вечорів. Головне у цьому випадку – підібрати гру, яка буде однаково цікавою і дорослим, і дітям. На нашу суб'єктивну думку, найкращими настільними іграми є: "Монополія";

"Дженга";

"Імаджинаріум";

"Аліас";

"Скреббл". Власне житло (з картону) Усі ми в дитинстві будували халабуди: 4 стільці та натягнуте на них величезне покривало. Зараз же існують набагато гарніші та зручніші конструкції з картону або тканини. Повірте, навіть якщо у дитини є своя кімната, вона б 100% хотіла мати свою маленьку затишну домівку, де б проводила час наодинці чи з друзями. Таку невеличку халабуду можна облаштувати разом з дитиною: повісити гірлянди та постелити теплу ковдру на підлогу. Малеча із радістю буде проводити там час, і, можливо, навіть запросить і батьків до себе в гості. У такому випадку не забудьте захопити какао та печиво – бо ж з пустими руками в гості не ходять.

Таку халабуду можна облаштувати разом з дитиною / Фото Unsplash Іграшки Як відомо, іграшки – це незмінна класика. Їх полюбляють практично всі дітлахи молодшого та середнього віку. Інколи, заходячи у спеціалізований магазин, просто очі розбігаються від різноманіття. Даруючи іграшку, слід врахувати: вік дитини;

її вподобання та захоплення. Які іграшки купувати дітям різного віку Саме вік у виборі іграшки і відіграє ключову роль. Адже чим старша стає дитина, тим більше змінюються її пріоритети та вподобання. від 1 до 3-х років – іграшки для дітей у цьому віці першочергово мають розвивати різні навички. Хорошим варіантом будуть: пірамідки та різні кубики. З 2 років вже можна купувати великі пазли, іграшки зі шнурівкою. Можна подарувати магнітну абетку, такі ігри допоможуть у розвитку пам'яті, уяви та словникового запасу.

– іграшки для дітей у цьому віці першочергово мають розвивати різні навички. Хорошим варіантом будуть: пірамідки та різні кубики. З 2 років вже можна купувати великі пазли, іграшки зі шнурівкою. Можна подарувати магнітну абетку, такі ігри допоможуть у розвитку пам'яті, уяви та словникового запасу. від 3-х до 6-ти років – приблизно у цьому віці дітлахи починають усвідомлювати відмінність хлопчиків і дівчаток. Тож у їхніх іграх з'являються гендерний окрас. Часто хлопчики цікавляться машинками, а дівчатка ляльками. Але! Буває і навпаки. Інколи дівчата не проти отримати машинку на пульті керування і самоскид з рухливим механізмом. Дослухайтеся до бажань своєї дитини.

– приблизно у цьому віці дітлахи починають усвідомлювати відмінність хлопчиків і дівчаток. Тож у їхніх іграх з'являються гендерний окрас. Часто хлопчики цікавляться машинками, а дівчатка ляльками. Але! Буває і навпаки. Інколи дівчата не проти отримати машинку на пульті керування і самоскид з рухливим механізмом. Дослухайтеся до бажань своєї дитини. від 6-ти до 10-ти років – тепер дитина вже добре спілкується, вона досить спритна і їй подобаються активні ігри. У такому випадку малечі можна купити набори іграшкових інструментів, складний конструктор із дрібними деталями. Дівчаткам подобається облаштовувати лялькові будиночки або перевдягати своїх ляльок, тому доречно придбати різні аксесуари для ігор.

– тепер дитина вже добре спілкується, вона досить спритна і їй подобаються активні ігри. У такому випадку малечі можна купити набори іграшкових інструментів, складний конструктор із дрібними деталями. Дівчаткам подобається облаштовувати лялькові будиночки або перевдягати своїх ляльок, тому доречно придбати різні аксесуари для ігор. від 10-ти років – дитина починає стрімко змінюватися, у неї з'являються різні хобі. Її набагато більше залучають різні гаджети, які допомагають у розвитку, дають знання.

Можна подарувати дитині на Миколая конструктор Lego / Фото Lego Техніка Сучасні діти все більше часу проводять за екранами телефону, тож зазвичай батьки негативно ставляться до будь-яких гаджетів у подарунок. Але мовиться зовсім не про ноутбук чи новенький смартфон. Зараз продавці пропонують широкий вибір техніки для дітей, яка допоможе їм розвити свої здібності. До прикладу: Дитячий цифровий фотоапарат або ж Kids Camera. Ця камера призначена для фото- та відеозйомки. З нею дитина зможе самостійно робити свої перші фотографії. А батьки не переживатимуть, що дитина поламає коштовну техніку. До слова, вартість дитячої камери значно менша за професійну і стартує від 350 гривень. Звісно, є і дорожчі моделі за понад 2 тисячі гривень. Розумний робот. Моделей таких іграшок насправді є дуже багато. Вони можуть ходити, танцювати, бігати, говорити та навіть виконують голосові команди. Є також моделі, з якими можна грати завдяки спеціальним карткам. Вартість такої сучасної іграшки стартує від 600 – 700 гривень. Але тільки уявіть, скільки вражень отримає дитина. 3D ручка. А от цій іграшці будуть раді творчі діти, які полюбляють все незвичне. 3D ручка – це інструмент для малювання пластиком, завдяки якому можна малювати у повітрі та створювати тривимірні об'єкти. Така ручка доволі безпечна, тож нею можуть користуватися діти, але під наглядом батьків.



3D-ручка дозволяє створювати шедеври та розвиває уяву / Фото Megaboo

Святкові бокси

Діти-підлітки, які перебувають на шляху дорослішання, вже не потребують іграшок чи наборів для творчості. Їм потрібні більш практичні подарунки. Дівчата у віці від 13 років вже починають цікавитися косметикою. Тому можна підібрати хороший догляд за шкірою обличчя і скласти святковий набір косметики. Хлопці-підлітки не відмовляться від свого першого шкіряного гаманця, ненав'язливих парфумів чи годинника, скажімо, з дерева. А якщо оформити подарунок у вигляді святкового боксу, то новорічний настрій буде забезпечений.

Сертифікат на враження

Ми впевнені, що найцінніший подарунок – це емоції, які отримає дитина, а також час, проведений разом. Іграшки можуть зламатися, а от враження грітимуть дитину ще багато-багато років. Тож якщо ви маєте час та бажання, подаруйте дитині похід у квест-кімнату, або пограйте разом у VR-ігри. Після цього можна сходити на майстер-клас з виготовлення пряників та поласувати своїми шедеврами. Головне – проведіть цей час разом.

Веселих та затишних свят!