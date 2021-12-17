10 подарунків, які сподобаються кожній дитині / 24 канал
Ніч з 18 на 19 грудня є чи не найбільш очікуваною у році для малечі. Адже саме тоді чемним дітям під подушку кладуть іграшки та смаколики. Аби точно вгадати із сюрпризом та запалити в очах щасливі вогники, слід правильно обрати подарунок.
За традицією, у ніч проти 19 грудня святий Миколай тихесенько підкладає дітлахам подарунки під подушку. Слухняні хлопчики та дівчатка зранку бачать сюрприз, а от нечемні діти отримують різочку. Батьки, своєю чергою, переймаються тим, як здивувати дитину. Адже подарунки малечі на Миколая – це справжнє диво для малюків і школярів, які ще вірять в існування святого.
10 подарунків, які сподобаються кожній дитині
Обираючи подарунок, батьки часто керуються тим, щоб він був практичний і корисний. Тоді як дітлахи хочуть отримати щось гарне й незвичайне. Тому, готуючи сюрприз, батькам варто думати першочергово про бажання дитини.
Санки та інший зимовий інвентар
Напередодні зимових канікул санки чи льодянки будуть дуже доречними. Якщо ж малеча любить проводити час на ковзанці, то, можливо, вже час придбати для неї власні, зручні та красиві ковзани. Тим паче такі подарунки додадуть фізичну активність у життя дитини. Змусять її більше часу проводити з друзями на вулиці, а не сидіти вдома у телефоні.
Власні ковзани – чудовий подарунок / Фото Unsplash
Одяг
Звісно, мовиться не про звичайні шкарпетки або шапку з рукавицями. Це, безумовно, практичний подарунок, але не дуже святковий. Будь-яка малеча буде тішитися кігурумі чи веселій піжамі. До того ж взимку у ній буде тепло та затишно спати.
Хлопчики, які захоплюються футболом, будуть вражені новою формою, м'ячем чи кросівками. Щодо спортивного взуття слід пам'ятати, що:
у сороконіжках бігають на полі зі штучним покриттям;
у бутсах – на траві;
бампи – у залі.
Хлопчики будуть раді новій футбольній формі / Колаж 24 каналу
Набір для експериментів
А от набір для експериментів не лише здивує малечу, але й може покласти початок вивченню хімії та фізики. Погодьтеся, у школі всім нам не вистачало дослідів, тож ці предмети викликали справжнє захоплення лише в одиниць. Але тільки уявіть, що ви можете:
виростити з дитиною власний кристал,
досліджувати космос,
пізнавати людське тіло і ще багато-багато чого іншого.
Чесно кажучи, такий подарунок не залишить байдужим не лише дитину, але й дорослого. А проведений час разом вартує дуже дорого та залишається у пам'яті малечі на все життя.
Дітей можна зацікавити наукою / Фото "Українська правда"
Набори для творчості
У дитини можуть бути схильності не лише до науки, але й до, скажімо, малювання. У такому випадку можна покласти під подушку величезний набір олівців, фломастерів, пензликів чи фарб. А якщо дитина лише вчиться малювати, але вже хоче отримати гарну картину, то радимо звернути увагу на такі популярні зараз картини за номерами. Вони подобаються однаково як дітям, так і дорослим.
Картини за номерами полюбляють і діти, і дорослі / Фото Neuron Toys
3D-ручка дозволяє створювати шедеври та розвиває уяву / Фото Megaboo
Святкові бокси
Діти-підлітки, які перебувають на шляху дорослішання, вже не потребують іграшок чи наборів для творчості. Їм потрібні більш практичні подарунки. Дівчата у віці від 13 років вже починають цікавитися косметикою. Тому можна підібрати хороший догляд за шкірою обличчя і скласти святковий набір косметики. Хлопці-підлітки не відмовляться від свого першого шкіряного гаманця, ненав'язливих парфумів чи годинника, скажімо, з дерева. А якщо оформити подарунок у вигляді святкового боксу, то новорічний настрій буде забезпечений.
Сертифікат на враження
Ми впевнені, що найцінніший подарунок – це емоції, які отримає дитина, а також час, проведений разом. Іграшки можуть зламатися, а от враження грітимуть дитину ще багато-багато років. Тож якщо ви маєте час та бажання, подаруйте дитині похід у квест-кімнату, або пограйте разом у VR-ігри. Після цього можна сходити на майстер-клас з виготовлення пряників та поласувати своїми шедеврами. Головне – проведіть цей час разом.