Об этом 24 Каналу сказал командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, в условиях, которые сейчас сложились на фронте, и наличии вооружения ни одна армия не смогла бы достичь результатов, которых достигают Вооруженные Силы.

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Главные успехи ВСУ на фронте

С начала лета противник 2 тысячи раз из систем реактивного огня обстреливал Сумскую область. Было сброшено более 250 КАБов. Также враг проводил диверсионно-разведывательные действия вдоль линии государственной границы, чтобы подготовить потенциальные места прорыва с последующим открытием еще одного направления как это произошло в Харьковской области.

Силы обороны проводят успешную наступательную операцию, чтобы максимально обезопасить линии государственной границы, снизить обстрелы по Сумской области и интенсивность применения авиации, пополнить обменный фонд и не дать противнику привлечь резервы, которые он готовил внутри России, на Донецком, Купянском и на Харьковском направлениях,

– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахилес".

Планы Путина остаются неизменными. В частности, оккупация всей Донецкой и Луганской областей. Сейчас противник будет направлять на Донбасс весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал, чтобы получить успех в этом моменте времени.

Ведь сейчас благоприятные погодные условия. Пока нет распутья и россияне могут максимально активно применять свою технику и другие средства.

Противник имеет определенные тактические успехи, но оккупанты испытывают несоизмеримые чрезвычайно высокие потери в живой силе, стачивают свой ударно-штормовой потенциал. По моему мнению, когда враг выдохнется, ему не удастся удерживать временно оккупированные территории,

– сказал командир батальона ударных БпАК "Ахилес".

Задачи, которые выполняют ВСУ в Харьковской, Донецкой областях, это также успех Сил обороны, ведь любое другое войско в современности не смогло бы показывать столь высокие результаты на поле боя и останавливать противника теми силами и средствами, что имеют украинские военные.

У нас много проблем, в частности недостаточно противовоздушных средств, как портативных, так и стационарных. Однако украинские инженеры нашли выход. Сегодня Силы обороны своими беспилотниками сбивают российские дроны,

– добавил Федоренко.

Пока Украина ожидает разрешение на применение высокоточного оружия в глубину России, благодаря государственным программам поддержки и украинцам были наращены возможности по производству, модернизации средств БпЛА дальнего радиуса действия. Как следствие, в июле Вооруженные Силы обошли противника по количеству и качеству применения беспилотных систем дальнего поражения.