В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил ситуацию на фронте.

Важно Последние 4 – 5 дней ситуация на Покровском направлении уже лучше, – Зеленский

Покровское направление

По его словам, там действительно приостановлено продвижение россиян. Примерно с неделю они уже никуда не двигаются. Даже наоборот – на некоторых позициях мы улучшаем свое положение, ведь "серые зоны" снова вернули под наш контроль как раз благодаря новым бригадам ни этом направлении.

Другим механизмом нельзя было бы остановить россиян. То есть нужно было обязательное задействование резервов на этом направлении,

– пояснил Роман Свитан.

Он добавил, что, кроме личного состава, конечно, что нужны боеприпасы. Именно то, что сейчас решается на "Рамштайн". Первые кейсы уже проговорены и подойдут в ближайшую неделю, ведь они будут выделены преимущественно из европейских складов.

"То есть это направление усилили личным составом, однако до сих пор не хватает техники и боеприпасов", – подытожил военный эксперт.

Курский плацдарм

Роман Свитан заявил, что курская операция уже выполнила три задачи. Первая – нанести превентивный удар по российской группировке в районе Суджи, которая собиралась для движения в сторону Сум. Эта задача была выполнена буквально в первые дни – группировка была рассеяна, уничтожена и несколько россиян взяли в плен.

Вторая задача – попытаться взять в оперативное окружение так называемый Теткинский выступ, который выполнили даже с увеличенными возможностями. То есть отрезали не только Теткино,

– рассказал военный эксперт.

Он отметил, что третья задача – это так называемое сковывание войск. Основная задача которой – сковывать большую часть резервов противника на этом направлении. Уже более чем полсотни тысяч россиян расположены на курском направлении, где пытаются отстроить линию обороны.