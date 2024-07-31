В разговоре с 24 Каналом израильский военный обозреватель Давид Шарп сказал, что указывает на потенциальное замедление оккупантов.

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Проблемы армии России

В последнее время западные аналитики и эксперты активно обсуждают, что в России исчерпываются запасы советской техники. И то, что склады опустошены не вызывает сомнения. Однако речь не идет о полном окончании техники через месяц – два, а вероятно, это возможно через год – два, если темпы потерь будут такими как сейчас.

Год – два это очень долго, однако даже сейчас видно, что во многих местах на фронте россияне используют техники гораздо меньше. Это объективный факт,

– сказал Шарп.

По его словам, если подобное будет касаться на каком-то этапе артиллерии, то это серьезно повлияет на ход боевых действий. Однако есть "но". Россия до сих пор продолжает наступательные действия на нескольких участках фронта, используя пехоту или малое количество техники.

К сожалению, наступление благодаря пехоте при поддержке артиллерии, а также ударных и разведывательных дронов продолжалось. Во многих местах враг продвинулся. Здесь вопрос о пехоте, закончится ли она,

– заметил военный обозреватель из Израиля.

Российское наступление должно замедлиться в случае, если потери оккупационной армии будут преобладать пополнения в течение нескольких месяцев. Сейчас этого не произошло.

Если потери личного состава не компенсировались новыми контрактниками, то тогда дела у россиян ухудшаются,

– добавил Шарп.

Дела с резервами личного состава у россиян идут не очень хорошо. В частности, об этом свидетельствует резкое повышение выплат за подписание контракта и привлечение иностранных наемников третьего сорта, пользы от которых немного.