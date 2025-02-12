В эфире 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, действительно ли сейчас на фронте фиксируется уменьшение штурмовых действий со стороны россиян.

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Почему количество и интенсивность российских атак спадает

Есть статистика, которая демонстрирует, что количество наступательных действий и атак со стороны врага на некоторых участках уменьшается. Оно все еще высокое, но это количество и интенсивность уменьшается, по сравнению с ноябрем – декабрем 2024 года.

Это уже заметно. Даже если посмотреть по количеству боевых столкновений и сравнить, то цифры покажут, что ситуация пошла на спад,

– отметил Мусиенко.

Вместе с тем российские войска все же продолжают ведение наступательных действий, особенно на Покровском и Купянском направлении, под Торецком, в районе Часового Яра.

Этому предшествовал ряд факторов,

– сказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Во-первых, действия украинских Сил обороны, которые работают над тем, чтобы нанести максимальные потери врагу и уменьшить темпы продвижения. Во-вторых, это то, что Россия систематически разматывала свои резервы, которые формировала со второй половины 2023 года, а в течение всего 2024 года увеличивала военный контингент на оккупированных территориях и приграничных с Украиной областях.

Враг просто этот резерв размотал тем, что проводил интенсивные наступательные действия с октября 2023 года и понес большие потери,

– добавил Мусиенко.

Сейчас подходит тот момент, когда живая сила играет большую роль, потому что малые пехотные группы – это одна из основных боевых единиц, которую враг использует на фронте, но их надо пополнять. Поэтому начала появляться информация от украинской разведки о том, что враг готовит определенные меры для проведения скрытой мобилизации на территории России и различными способами привлечь еще более 100 000 российских военных для ведения боевых действий. Но это тоже требует времени.

Вследствие этих факторов враг несколько начал истощаться, поэтому количество атак и их интенсивность начала спадать. Впрочем, пока рано говорить, что уже на фронте наступила стабилизация,

– подытожил военнослужащий Сил ТрО ВСУ

В то же время по данным аналитиков Deep State, по состоянию на 12 февраля враг продвинулся возле Макеевки, Новоселки, Шевченко, в Котлино, Андреевке и Дачном.