Основні макроекономічні показники бюджету-2022

дохід державного бюджету становитиме 1 трильйон 322 мільярди гривень;

видатки заплановані на рівні 1 трильйон 497 мільярдів гривень;

дефіцит утримується на позначці 3,5% ВВП, а фінансування державного бюджету становитиме 188,7 мільярда гривень;

мінімальна зарплата буде 6700 гривень (з 1 жовтня 2022 року), мінімальний прожитковий мінімум зросте спочатку до 2600 гривень (з 1 липня 2022 року), потім – до 2684 гривень (з 1 грудня 2022 року);

до 2684 гривень (з 1 грудня 2022 року); номінальний ВВП очікується обсягом у 5 трильйонів 390 мільярдів гривень, а зростання реального – на 3,8%;

курс національної валюти очікується у розмірі 28,6 – 28,7 гривні за долар.

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Джерела надходження бюджету

5600 – нещодавно прийнятий податковий закон, який вже встигли включити до держбюджету.

Роз'яснення

Мають зрости доходи від ренти на 54%. Попри те, що очікувалися мільярди від ренти на руду, що передбачав закон 5600, додаткові 23 мільярди гривень отримають з ренти на видобування газу внаслідок цінового ралі на ринках.

Натомість від ренти на руду бюджет отримає додатково лише 240 мільйонів, тобто всього на 2022 рік – 4,7 мільярда гривень.

Падають надходження від податку на прибуток фізичних осіб на 7% (11 мільярдів гривень). Ці кошти підуть у громади для утримання тарифів на тепло на сталому рівні, відповідно до підписаного Меморандуму.

Також передбачено збільшене наповнення бюджету за рахунок:

податку на прибуток (додаткові 21 мільярд гривень, загалом буде 158 мільярдів гривень);

ПДВ вітчизняного (додатково 13 мільярдів гривень, загалом 179,6 мільярда гривень);

імпортного ПДВ (додаткові 6,5 мільярда гривень, загалом 405 мільярдів гривень);

акцизів (додаткові 1,5 мільярда гривень та додаткові 5,3 мільярда гривень вітчизняного та імпортного);

екологічного податку (додаткові 1,7 мільярда гривень).

Видатки бюджету:

Додаткові 3 мільярди гривень на сферу охорони здоров'я. Крім того, передбачені підняття зарплат медичним працівникам. Мінімальна зарплата лікарів становитиме 20 тисяч гривень, середня зарплата – 24 тисяч гривень, зарплата середнього медперсоналу – 13,5 тисяч гривень. На ці підвищення виділено 2 мільярди гривень.

5,5 мільярда гривень (100% черги) виділено на придбання житла ветеранам АТО.

З 1 січня піднімаються стипендії студентів ВЗО до 2 тисяч гривень (підвищена до 2550 гривень) та середньої спеціальної освіти з 480 гривень до 1250 гривень.

Збільшується фінансування безпеки та оборони до 6% ВВП (322,7 мільярда гривень). Додаткових 30 мільярдів гривень на капітальні видатки та 1,8 мільярда гривень на цифровізацію.

Додаткові 25 млрд грн на інфраструктуру:

9 мільярдів гривень на субвенції громадам на лікарні та заклади освіти;

4,4 мільярда гривень на розвиток аеропортів (включно з 1 мільярд гривень на УНА – " Українські національні авіалінії");

Українські національні авіалінії"); 4,3 мільярда гривень на залізницю та електрифікацію.

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Додаткових 5 мільярдів гривень на культуру, з яких:

2,5 мільярда гривень на "Велику реставрацію";

1 мільярд гривень на підтримку кіно;

183 мільйони гривень на розвиток книговидавництво.

3 мільярди гривень на "тисячу Зеленського".

Є ще ряд позицій, які передбачені в бюджеті, але фінансування в межах 1 мільярда гривень.