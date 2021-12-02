До прийняття законопроєкту №5600 рента на залізну руду розраховувалась як 11 – 12% (11% – якщо світові ціни на руду низькі, 12% – якщо високі) від собівартості видобутку. Це було в середньому $3 з тони руди.

До теми Законопроєкт №5600: чому ви називаєте Ахметова "Бізнес"

5600 запроваджує нову методику

Якщо ринкова ціна до $100 за тону – рента складатиме 3,5% від ціни.

Якщо від $100 до $200 за тону – 5% від ціни.

Якщо понад $200 – 10% від ціни.

З червня 2020 по жовтень 2021 року ціни були вище $100, в тому числі в травні – червні 2021 року вище $200.

На сьогодні ціна складає $95 за тону. Відповідно, з сьогоднішніми цінами рентний платіж складатиме 3,5% від $95. Це $3,3, або на 10% більше від попереднього рівня.

З травня 2014 року до червня 2020 року ціна на руду була вище $100 лише 3 місяці з травня по серпень 2019. При цьому іноді ціна опускалась до $39, і нерідко коливалась в межах $50 – 70.

Чому зростають ціни

Нинішній сплеск цін на сировину викликаний стрімким економічним відновленням світу (але не України) після коронакризи.

Відновлення неодмінно сповільниться, в норму повернуться і ціни на сировину. І тоді є ймовірність, що бюджет не отримає навіть колишніх $3 за тону.

Загалом у 2022 році, від всіх видів ренти планується отримати 71,2 мільярда гривень.