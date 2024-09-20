Впрочем, на днях президент Финляндии Александер Стубб заявил, что реформа Совета Безопасности ООН должна включать исключение любого члена, который участвует в "незаконной войне", то есть Россию. Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной сказал 24 Каналу, возможен ли такой вариант.

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Почему Россию не могут исключить из Совбеза

Совбез должен моментально приостановить членство страны-агрессора, на тот период пока не будет установлен справедливый мир. Сейчас в ООН предложение исключения России категорически отвергают. Однако заявления об этом все же периодически появляются.

Важно! США предлагают реформу Совбеза ООН для эффективного ответа на современные вызовы. Пока об изменении количества стран, имеющих право вето, речь не идет. У России оно будет оставаться.

Украинская сторона обоснованно говорила, что Россию вообще надо выгнать из ООН, потому что она пришла туда незаконно. В ООН объясняют, что с юридической точки зрения не могут исключить Москву, ведь тогда все решения, которые принимала страна-агрессор, окажутся нелегитимными.

Россияне зашли в Совбез просто вместо Советского Союза, сели за стол и сказали, мол, мы здесь будем сидеть. Тогда все понимали, что это незаконно. Эта глупость в головах многих политиков крупных стран, что в ситуации, когда что-то разрушается, кто-то должен быть старший и взять на себя ответственность,

– сказал Лесной.

Так, когда распадался Советский Союз решили, что пусть Россия будет старшей. На самом деле это роковая ошибка, которая еще не дошла до логического завершения. Мир еще не увидел опасности своих действий.

Если берем за основу, что Организация Объединенных Наций должна сохранять мир, или когда ситуация ушла за пределы мира и его надо вернуть, то она не выполняет свои функции,

– отметил политолог.

Это очень плохая тенденция, потому что игры в поддавки приведут к тому, что ООН перестанет существовать после завершения этой войны. Ведь сейчас она показала свою неэффективность.

Обратите внимание! Генеральная Ассамблея ООН с 193 членами решительно осудила российское вторжение в Украину. Мировое сообщество требовало от Кремля вывести войска из нашего государства, но Совет Безопасности, где Москва имеет право вето, тормозит любые усилия по миру.

Какие последствия будет иметь потенциальное исключение России из Совбеза

Сложно поверить в то, что Россию все-таки могут исключить из Совбеза, ведь там есть Китай. Но если представить, что это в конце концов произошло, то для Украины в этом нет ничего негативного.

"Я не вижу трагедии как для Украины, так и для мира от этого шага. Но, к сожалению, я не вижу реального желания ООН как структуры избавиться, или хотя бы приостановить деятельность России на время войны", – добавил Лесной.