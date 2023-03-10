По его словам, суды, антикоррупционные процессы и децентрализация – это "три реформы из многих, которые очень важны".

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В ЕС назвали главное препятствие

В то же время он отметил, что для вступления в Евросоюз необходимо, чтобы украинские законы полностью соответствовали европейским правилам и важные реформы были начаты.

При этом он выделил закон 5655 "о градостроительстве", который "является немного проблематичным, его, например, нужно доработать".

Важные реформы начаты, это реформа децентрализации, она должна быть продолжена и завершена. Нельзя допустить, чтобы Украина бросила путь борьбы с коррупцией. Один из законов, которые мы обсуждали, это 5655, – по нашей оценке он немного проблематичен. Его нужно доработать,

– сказал депутат Европарламента.

Что известно о законе 5655

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" 13 декабря.

19 декабря проект был передан на подпись президенту.

Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето относительно законопроекта 5655 13 декабря 2022 года, к президенту о применении вето на 5655 обратились на сессиях советов более 1000 депутатов местных советов из разных общин Украины, петицию о ветировании 5655 на сайте Президента необходимы 25 000 граждан подписали за несколько часов.

Этот законопроект наделал немало шума в обществе, что неудивительно. В том числе и потому, что после его принятия почти невозможно будет пожаловаться на недоброго застройщика. А жалобы можно будет подавать на: