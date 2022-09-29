Украинские герои продолжают закрепляться на территориях, освобожденных от захватчиков. Воины ВСУ проводят тактические бои, а также оказывают давление на оккупантов, пытаясь ослабить их позиции.

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В частности, в районе Крещеновки герои ВСУ активными действиями подавили вражеский опорный пункт.

Россияне пытались улучшить свое тактическое положение. Однако не имели никакого успеха и вынуждены были отступить. Также враг проводил воздушную разведку. Украинские защитники сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".

Наша авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО,

– говорится в сообщении.

Потери врага

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 220 огневых задач. В частности, ударили по:

4 районах сосредоточения сил и средств в Чаривном, Олешках и Херсоне;

2 станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе;

по мосту в Новой Каховке.

Враг потерял:

18 оккупантов;

2 танка;

6 единиц другой бронированной и автомобильной техники.

Людей просят быть осторожными

Украинцев призывают не игнорировать уведомление о воздушной тревоге. В акватории Черного моря маневрируют 8 российских кораблей. Зафиксировали 3 надводных носителя 24 ракет "Калибр". Угроза ракетных ударов остается. Кроме того, надо остерегаться дронов-камикадзе.

Шторм традиционно усугубляет минную опасность. Украинцам напомнили, что радиус поражения обломками может достигать 100 метров. Необходимо соблюдать правила и немедленно сообщать об обнаруженных подозрительных предметах.

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