Українські герої продовжують закріплюватися на територіях, звільнених від загарбників. Воїни ЗСУ проводять тактичні бої, а також чинять тиск на окупантів, намагаючись послабити їхні позиції.
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Зокрема, у районі Хрещенівки герої ЗСУ активними діями подавили ворожий опорний пункт.
Росіяни пробували покращити своє тактичне положення. Однак не мали жодного успіху й були змушені відступити. Також ворог проводив повітряну розвідку. Українські захисники збили 3 безпілотники типу "Орлан-10".
Нашою авіацією завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО,
– мовиться у повідомленні.
Втрати ворога
Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 220 вогневих завдань. Зокрема, вдарили по:
- 4 районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні;
- 2 станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі;
- по мосту в Новій Каховці.
Ворог втратив:
- 18 окупантів;
- 2 танки;
- 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.
Людей просять бути обережними
Українців закликають не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. В акваторії Чорного моря маневрують 8 російських кораблів. Зафіксували 3 надводних носії 24 ракет "Калібр". Загроза ракетних ударів залишається. Окрім того, треба стерегтися дронів-камікадзе.
Шторм традиційно посилює мінну небезпеку. Українцям нагадали, що радіус ураження уламками може сягати 100 метрів. Необхідно дотримуватися правил та негайно повідомляти про виявлені підозрілі предмети.