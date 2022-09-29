Українські герої продовжують закріплюватися на територіях, звільнених від загарбників. Воїни ЗСУ проводять тактичні бої, а також чинять тиск на окупантів, намагаючись послабити їхні позиції.

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Зокрема, у районі Хрещенівки герої ЗСУ активними діями подавили ворожий опорний пункт.

Росіяни пробували покращити своє тактичне положення. Однак не мали жодного успіху й були змушені відступити. Також ворог проводив повітряну розвідку. Українські захисники збили 3 безпілотники типу "Орлан-10".

Нашою авіацією завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО,

– мовиться у повідомленні.

Втрати ворога

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 220 вогневих завдань. Зокрема, вдарили по:

4 районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні;

2 станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі;

по мосту в Новій Каховці.

Ворог втратив:

18 окупантів;

2 танки;

6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

Людей просять бути обережними

Українців закликають не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. В акваторії Чорного моря маневрують 8 російських кораблів. Зафіксували 3 надводних носії 24 ракет "Калібр". Загроза ракетних ударів залишається. Окрім того, треба стерегтися дронів-камікадзе.

Шторм традиційно посилює мінну небезпеку. Українцям нагадали, що радіус ураження уламками може сягати 100 метрів. Необхідно дотримуватися правил та негайно повідомляти про виявлені підозрілі предмети.

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