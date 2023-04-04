Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. Он объяснил, что враг не может заехать танками в районы с многоэтажками. Там из каждого окна украинские защитники могут обстрелять из РПГ российскую технику.

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Ресурсы оккупантов ограничены

В Бахмуте оккупанты не имеют ресурсов разрушить многоэтажные дома, как они это сделали в Марьинке или Мариуполе.

Сейчас у них есть ограниченные возможности по использованию крупной артиллерии – гаубиц большого калибра, пушек. Поэтому у них нет возможности превратить в пепел эти дома в центре города,

– заметил боец батальона "Свобода".

Россияне опасаются заходить в промзоны города танковой частью, которая находится в городе, и это мешает им успешно продвигаться.



Что мечтают захватить оккупанты в Бахмуте: смотрите видео

Как заметил Лысенко, оккупанты мечтают сфоткаться у самолета в центре города, там, где есть надпись "Бахмут – это Украина", и показать, что они взяли город.



"Бахмут мы можем держать еще очень долго, но все ожидают, когда мы наконец-то пойдем в атаку и освободим дальше города. В частности, ставший нам родным Лисичанск. А потом Донецк, Луганск и все, населенные пункты, принадлежащие украинцам", – подчеркнул Ярослав Лысенко.

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