Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. Он объяснил, что враг не может заехать танками в районы с многоэтажками. Там из каждого окна украинские защитники могут обстрелять из РПГ российскую технику.
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Ресурсы оккупантов ограничены
В Бахмуте оккупанты не имеют ресурсов разрушить многоэтажные дома, как они это сделали в Марьинке или Мариуполе.
Сейчас у них есть ограниченные возможности по использованию крупной артиллерии – гаубиц большого калибра, пушек. Поэтому у них нет возможности превратить в пепел эти дома в центре города,
– заметил боец батальона "Свобода".
Россияне опасаются заходить в промзоны города танковой частью, которая находится в городе, и это мешает им успешно продвигаться.
Что мечтают захватить оккупанты в Бахмуте: смотрите видео
Как заметил Лысенко, оккупанты мечтают сфоткаться у самолета в центре города, там, где есть надпись "Бахмут – это Украина", и показать, что они взяли город.
"Бахмут мы можем держать еще очень долго, но все ожидают, когда мы наконец-то пойдем в атаку и освободим дальше города. В частности, ставший нам родным Лисичанск. А потом Донецк, Луганск и все, населенные пункты, принадлежащие украинцам", – подчеркнул Ярослав Лысенко.
Враг несет тяжелые потери в Бахмуте
- Издание WSJ сообщает, что россияне в Бахмуте испытывают мощное давление. Число их артиллерийских снарядов уменьшается с каждым днем, а из-за существенных потерь живой силы российская армия нуждается в подкреплении.
- Журналисты отмечают, что Россия потеряла большое количество людей из 300 тысяч, призванных в ряды российской армии в сентябре.
- Ян Стаббс, старший военный советник делегации Соединенного Королевства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, отметил, что около 30 тысяч российских бойцов были убиты или ранены с начала военной кампании в Бахмут.
- По состоянию на 4 апреля общие потери оккупантов в войне с Украиной составляют 175 690 человек.