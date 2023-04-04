Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко. Він пояснив, що ворог не може заїхати танками в райони з багатоповерхівками. Там з кожного вікна українські захисники можуть обстріляти з РПГ російську техніку.

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Ресурси окупантів обмежені

У Бахмуті окупанти не мають ресурсів зруйнувати вщент багатоповерхові будинки, як вони це зробили в Мар'їнці чи Маріуполі.

Зараз вони мають обмежені можливості по використанню великої артилерії – гаубиць великого калібру, гармат. Тому вони не мають можливості перетворити на попіл ці будинки в центрі міста,

– зауважив боєць батальйону "Свобода".

Росіяни побоюються заходити в промзони міста танковою частиною, яка перебуває в Бахмуті, і це заважає їм успішно просуватися.



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Як зауважив Лисенко, окупанти мріють сфоткатись біля літака в центрі міста, там де є напис "Бахмут – це Україна" і показати, що вони взяли місто.



"Бахмут ми можемо тримати ще дуже довго, але всі очікують, коли ми нарешті підемо в атаку і звільнимо далі міста. Зокрема, Лисичанськ, що став нам рідним. А потім Донецьк, Луганськ і все, населенні пункти, що належать українцям", – наголосив Ярослав Лисенко.

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