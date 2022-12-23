Новые данные Генштаб ВСУ обнародовал по состоянию на 18.00 23 декабря. За сутки российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 4 авиационных удара. Кроме того, враг 16 раз бил из реактивных систем залпового огня.
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Враг увеличил объемы перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация на разных направлениях фронта
В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты продолжают вести наступательные действия в следующих направлениях:
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском.
В Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Тем временем на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.
На территории Беларуси оккупанты планируют развернуть полевой госпиталь.
Российские оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Новопавловском;
- Запорожскому;
- Херсонском.
Украинская авиация мощно ударила по врагу
За сутки украинская авиация ударила 7 раз по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.
"А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов", – говорится в сообщении.
Пока уточняют информацию о потерях врага.