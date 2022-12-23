Новые данные Генштаб ВСУ обнародовал по состоянию на 18.00 23 декабря. За сутки российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 4 авиационных удара. Кроме того, враг 16 раз бил из реактивных систем залпового огня.

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Враг увеличил объемы перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты продолжают вести наступательные действия в следующих направлениях:

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском.

В Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Тем временем на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

Важно! Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги. По всей территории Украины сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов.

На территории Беларуси оккупанты планируют развернуть полевой госпиталь.

Российские оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожскому;

Херсонском.

Украинская авиация мощно ударила по врагу

За сутки украинская авиация ударила 7 раз по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

"А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов", – говорится в сообщении.

Пока уточняют информацию о потерях врага.