Украинские защитники и защитницы уже 285 дней защищают Украину от полномасштабного российского вторжения. В течение дня враг наносил удары по гражданской инфраструктуре в разных уголках страны.

Важно Во время массированной атаки Воздушные силы сбили более 60 ракет: сколько всего их запустила Россия

Враг выпустил более 70 ракет. Более 60 из них сбили защитники украинского неба.

В целях поддержания войск в готовности к применению, до 12 декабря продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:

Северском;

Слобожанском;

Купянском и Лиманском;

Бахмутском и Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожском и Херсонском.

Враг бил из минометов и ствольной артиллерии.

В Херсонской области оккупанты грабят местных

В Херсонской области оккупанты грабят местных жителей. В частности, в поселке Ольгино Каховского района враг продолжает вывозить запасы сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий. Кроме того, участились случаи, когда захватчики грабят дома местных жителей на левом берегу Днепра.

В связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства,

– говорится в сообщении.

Число ликвидированных захватчиков постоянно растет. За сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В течение суток поразили: