Українські захисники та захисниці вже 285 днів захищають Україну від повномасштабного російського вторгнення. Упродовж дня ворог завдавав ударів по цивільній інфраструктурі в різних куточках країни.

Зауважте Під час масованої атаки Повітряні сили збили понад 60 ракет: скільки всього їх запустила Росія

Ворог випустив понад 70 ракет. Понад 60 з них збили захисники українського неба.

З метою підтримання військ у готовності до застосування, до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:

Сіверському;

Слобожанському;

Куп'янському та Лиманському;

Бахмутському та Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому та Херсонському.

Ворог гатив з мінометів та ствольної артилерії.

На Херсонщині окупанти грабують місцевих

На Херсонщині окупанти обкрадають місцевих мешканців. Зокрема, у селищі Ольгине Каховського району ворог продовжує вивозити запаси сільськогосподарської продукції агропідприємств. Окрім того, почастішали випадки, коли загарбники грабують будинки жителів на лівому березі Дніпра.

У зв'язку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства,

– мовиться у повідомленні.

Кількість ліквідованих загарбників постійно зростає. Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Упродовж доби уразили: