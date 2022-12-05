Українські захисники та захисниці вже 285 днів захищають Україну від повномасштабного російського вторгнення. Упродовж дня ворог завдавав ударів по цивільній інфраструктурі в різних куточках країни.
Зауважте Під час масованої атаки Повітряні сили збили понад 60 ракет: скільки всього їх запустила Росія
Ворог випустив понад 70 ракет. Понад 60 з них збили захисники українського неба.
З метою підтримання військ у готовності до застосування, до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі,
– мовиться у повідомленні.
Російські окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:
- Сіверському;
- Слобожанському;
- Куп'янському та Лиманському;
- Бахмутському та Авдіївському;
- Новопавлівському;
- Запорізькому та Херсонському.
Ворог гатив з мінометів та ствольної артилерії.
На Херсонщині окупанти грабують місцевих
На Херсонщині окупанти обкрадають місцевих мешканців. Зокрема, у селищі Ольгине Каховського району ворог продовжує вивозити запаси сільськогосподарської продукції агропідприємств. Окрім того, почастішали випадки, коли загарбники грабують будинки жителів на лівому березі Дніпра.
У зв'язку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства,
– мовиться у повідомленні.
Кількість ліквідованих загарбників постійно зростає. Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Упродовж доби уразили:
- 2 пункти управління;
- 8 районів зосередження особового складу;
- ще один важливий об'єкт противника.