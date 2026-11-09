Россияне выжидают подходящего момента: что происходит на фронте с наступлением похолодания

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун".

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Как изменилась тактика россиян с наступлением холодов

По словам военного, ранее российская пехота активно использовала растительность для маскировки и пыталась проникать к украинским позициям небольшими группами. Такая тактика в определенной степени позволяла противнику добиваться успеха в инфильтрации.

Однако с наступлением холодов и уменьшением растительного покрова условия передвижения изменились. Украинские военные имеют возможность обнаруживать противника раньше, а зона поражения становится шире и глубже.

Сейчас противник несколько ограничил ежедневные передвижения. Обнаружение перемещающегося личного состава противника сейчас происходит гораздо раньше– пояснил Филатов.

В то же время это не означает, что россияне отказались от попыток продвижения. По наблюдениям командира, они пытаются организовывать штурмовые действия в несколько этапов, используя промежуточные периоды для подготовки.

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Почему туманы приводят к активизации штурмов

Российские военные пытаются использовать погодные условия, при которых украинским защитникам сложнее контролировать обстановку. В частности, туманы и плохая видимость создают для противника возможности более активно перемещать пехоту.

Филатов пояснил, что в таких обстоятельствах количество групп, одновременно пытающихся продвигаться, может существенно возрастать. Поэтому даже после периодов относительного затишья ситуация может быстро меняться.

В тумане, в сложных погодных условиях противник постоянно пользуется этими условиями и пытается двигаться большими массивами– отметил командир.

Подобную особенность осенне-зимних боевых действий Филатов объяснял и ранее. Как он рассказывал в другом эфире 24 Канала, ухудшение видимости затрудняет работу воздушного наблюдения, а значит особое значение приобретает подготовка пехоты, управление и взаимодействие различных компонентов обороны.

Где россияне могут воспользоваться слабой обороной

"Перун" отметил, что результативность российских штурмов в большой степени зависит от того, насколько хорошо организована украинская оборона на конкретном участке фронта. Если там недостаточно пехоты и отсутствует надлежащая система обороны, противник может воспользоваться временным ухудшением видимости и добиться ощутимого продвижения.

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В то же время сам факт увеличения количества российских штурмовых групп не означает, что они обязательно добьются успеха. Важными остаются готовность украинских подразделений к отражению атак и устойчивость оборонительных позиций. Ранее Филатов также сообщал, что подготовлены фортификации и инженерные заграждения существенно ограничивают возможности российской пехоты.

Какова ситуация на Добропольском направлении

Отдельно командир 1 ОШП остановился на ситуации на Добропольском направлении. По его словам, российские войска пытаются использовать любую возможность для продвижения.

На Добропольском направлении сейчас противник пытается максимально использовать любую возможность для продвижения. Но здесь выстроена достаточно качественная оборона, и возможностей у него пока нет и в ближайшей перспективе не будет– заверил командир.

Таким образом, украинская оборона на этом участке хорошо организована, поэтому прорывов здесь не ожидается.

Что известно о ситуации на Добропольском направлении

Российские войска сосредоточили на этом участке большие силы пехоты и продолжают попытки наступления. Противник там не отказывается от тактики инфильтрации: пытается закрепиться, после чего направляет дополнительные группы для накопления сил.

Это происходит потому, что опадение листьев влияет на возможности маскировки российской пехоты и увеличивает зону действия украинских беспилотников, что писало издание Sky News ZP.