Это будет серия граффити в разных локациях. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 каналу, что на этот раз художник Гамлет выбрал центральную часть города.

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"Это своего рода вышиванка из оружия, узор из оружия. Этим Гамлет, как он поделился, хочет привлечь внимание ко всем военным, к благодарности им, чтобы еще раз все поняли, насколько важно поддерживать, вспоминать, говорить, донатить всем, хто нас сейчас защищает", – сказала она.

Художественная акция для бойцов

Анна Черненко отметила, что в Харькове примерно неделю назад появились небольшие граффити в разных точках, посвященные бригаде "Хартия", которая сейчас защищает границы Харьковщины. Часть была зарисована. Но зарисована под цвет флага. Надписи именно с "Хартией" исчезли.

Городская власть отреагировала, что коммунальщики не зарисовывали их. Однако есть предложение создать отдельное граффити, чтобы не портить вид улиц.

Художник Гамлет, который является участником "Хартия", отметил, что его акция прежде всего художественная, которая поддерживает наших военных. Он ответил, что не знает почему закрасили упоминания о бригаде. Однако подчеркнул, что важно то, что бойцы стоят на границах Харьковской области и защищают нас. Художник открыл сезон своих работ.

Я подумал, что первая работа будет посвящена бойцам, которые защищают наш город. В этом году я планирую много работать вокруг военного госпиталя. Потому что огромное количество бойцов в Харькове впервые оказывается именно в госпитале, к сожалению. Когда они выздоравливают, становятся понемногу на ноги и начинают ходить, первое, что они видят в городе – это вокруг госпиталя,

– подчеркнул он.

Сейчас работа уже дорисована, ее можно увидеть. Корреспондентка отметила, что это возможно только благодаря тому, что нас защищают военные и "Хартии", и других бригад, которые сейчас стоят на границах в очень горячих направлениях.