Це буде серія графіті у різних локаціях. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що на цей раз художник Гамлет обрав центральну частину міста.

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"Це свого роду вишиванка зі зброї, візерунок зі зброї. Цим Гамлет, як він поділився, хоче привернути увагу до всіх військових, до подяки їм, щоб ще раз усі зрозуміли, наскільки важливо підтримувати, згадувати, говорити, донатити усім нашим хлопцям та дівчатам, які нас зараз захищають", – сказала вона.

Мистецька акція для бійців

Анна Черненко зазначила, що у Харкові приблизно тиждень тому з'явилися невеликі графіті у різних точках, присвячені бригаді "Хартія", яка зараз захищає кордони Харківщини. Частина була замальована. Але замальована під колір прапору. Написи саме з "Хартією" зникли.

Міська влада відреагувала, що комунальники не замальовували їх. Однак є пропозиція створити окреме графіті, щоб не псувати вигляд вулиць.

Художник Гамлет, який є учасником "Хартія", наголосив, що його акція насамперед мистецька, яка підтримує наших військових. Він відповів, що не знає чому зафарбували згадки про бригаду. Однак підкреслив, що важливо те, що бійці стоять на кордонах Харківської області і боронять нас. Митець відкрив сезон своїх робіт.

Я подумав, що перша робота буде присвячена бійцям, які боронять наше місто. Цього року я планую багато працювати навколо військового шпиталю. Тому що величезна кількість бійців в Харкові вперше опиняється саме в шпиталі, на жаль. Коли вони одужують, стають потрохи на ноги і починають ходити, перше, що вони бачать у місті – це навколо шпиталю,

– підкреслив він.

Зараз робота вже домальована, її можна побачити. Кореспондентка наголосила, що це можливо тільки завдяки тому, що нас захищають військові і "Хартії", й інших бригад, які зараз стоять на кордонах у дуже гарячих напрямках.