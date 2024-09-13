На Покровском направлении ситуация выравнивается понемногу в последнюю неделю. Об этом он рассказал в разговоре с американским журналистом Фаридом Закарией в рамках встречи Ялтинской европейской стратегии, информирует 24 Канал.

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Зеленский высказался о ситуации на Донецком направлении

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на фронте сейчас сложная. По его мнению, тем не менее в течение последней недели несколько выравнивается ситуация на Покровском направлении.

Ситуация на фронте, понятно, что она сложная, но, тем не менее, я считаю, что последние недели немножко выравнивается ситуация на Донецком направлении, если мы говорим о Покровском, потому что есть разные направления, есть разные вызовы, – сказал президент.

По его словам, "это параллельные вещи по ситуации в Украине, а также наступательных действий, или часть нашей операции на территории Курской области".

Так, ситуация на фронте в Украине и Курская операция связаны.

"Например, мы можем увидеть, что применение количества снарядов на Донбассе, на том же Покровске, до начала Курской операции было один к двенадцати. Мы, если захотите, еще поговорим о дефиците, который у нас был с пакетами, поставками с поддержкой, которые сегодня (количество снарядов – 24 Канал) один к двум с половиной", – пояснил Зеленский.

По его словам, украинским силам нужно больше, чем россиянам, чтобы остановить врага и восстановить свои положения. "Но тем не менее один к двенадцати это гораздо сложнее, чем один к двум с половиной. Я считаю, что это успех той части, той операции, которая называется Курск", – подчеркнул Зеленский.