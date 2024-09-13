Об этом Владимир Зеленский сообщил во время выступления на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. В то же время он отметил, что пока звучат разговоры, российский диктатор продолжает уничтожать украинские города.

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Проблемы с комплектованием новых бригад

Владимир Зеленский указал, что Украина имеет готовые к бою подразделения. Однако уже месяцами продолжаются переговоры с партнерами по их комплектованию.

Честно говоря, мы еще далеки от полного выполнения того, о чем договорились давно. И когда напоминаешь об этом на переговорах, очень непросто слышать: "Мы занимаемся этим, мы работаем". И пока это звучит, Путин сжигает наши города и села – вот чем он занимается. Ему не нужны какие-либо согласования,

– подчеркивает президент.

Украинский лидер добавил, что любые промедления с помощью и решениями для Украины Путин трактует как разрешение делать все, что угодно.

В частности, Владимир Зеленский в очередной раз поднял тему необходимости предоставить Украине разрешение на удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, каждый, кто видит на карте, откуда наносятся удары, понимает, насколько нужно это решение.