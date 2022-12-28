Украинские защитники наносят мощные удары по российским оккупантам. За сутки авиация 4 раза ударила по позициям захватчиков.
Обратите внимание 24 канал открывает сбор на дроны для 24 бригады имени короля Даниила, защищающей Бахмут
Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- 2 пункта управления;
- 2 района сосредоточения живой силы;
- склад боеприпасов противника.
Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В Запорожской области подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С300, 8 единиц военной техники разных типов и состава боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих. Количество ликвидируемых уточняется,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация на разных направлениях фронта
Российские оккупанты продолжают свои террористические обстрелы. Враг на протяжении суток нанес 2 авиационных и 2 ракетных удара. Кроме того, оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Захватчики продолжают наступательные действия на:
- Бахмутском направлении;
- Авдеевском направлении.
Также россияне пытаются улучшить положение на Лиманском направлении. Во всех других направлениях захватчики обороняются.
Стабильной остается обстановка по таким направлениям фронта:
- Волынскому;
- Полесском;
- Северском;
- Слобожанском.
В то же время на последнем направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Ветеринарное, Огирево, Гатище, Волчанск, Старица, Двуречная, Новомлынск Харьковской области.
Оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Новопавловском;
- Запорожском;
- Херсонском.
оккупанты массово убегают
Генштаб ВСУ сообщил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные и наемники массово бегут. В настоящее время росгвардия разыскивает около 200 человек.