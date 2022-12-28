Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах. Упродовж доби авіація 4 рази вдарила по позиціях загарбників.

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Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:

2 пункти управління;

2 райони зосередження живої сили;

склад боєприпасів ворога.

Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

Російські окупанти продовжують свої терористичні обстріли. Ворог упродовж доби завдав 2 авіаційних та 2 ракетних удари. Окрім того, окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загарбники продовжують наступальні дії на:

Бахмутському напрямку;

Авдіївському напрямку.

Також росіяни намагаються покращити положення на Лиманському напрямках. На усіх інших напрямках загарбники обороняються.

Стабільною залишається обстановка на таких напрямках фронту:

Волинському;

Поліському;

Сіверському;

Слобожанському.

Водночас на останньому напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області.

Окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:

Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому;

Херсонському.

Окупанти масово тікають

Генштаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові та найманці масово тікають. Наразі росгвардія розшукує близько 200 людей.