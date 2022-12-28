Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах. Упродовж доби авіація 4 рази вдарила по позиціях загарбників.
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Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:
- 2 пункти управління;
- 2 райони зосередження живої сили;
- склад боєприпасів ворога.
Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється,
– мовиться у повідомленні.
Яка ситуація на різних напрямках фронту
Російські окупанти продовжують свої терористичні обстріли. Ворог упродовж доби завдав 2 авіаційних та 2 ракетних удари. Окрім того, окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Загарбники продовжують наступальні дії на:
- Бахмутському напрямку;
- Авдіївському напрямку.
Також росіяни намагаються покращити положення на Лиманському напрямках. На усіх інших напрямках загарбники обороняються.
Стабільною залишається обстановка на таких напрямках фронту:
- Волинському;
- Поліському;
- Сіверському;
- Слобожанському.
Водночас на останньому напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області.
Окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Новопавлівському;
- Запорізькому;
- Херсонському.
Окупанти масово тікають
Генштаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові та найманці масово тікають. Наразі росгвардія розшукує близько 200 людей.