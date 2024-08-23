Продолжается уже 912 день героической борьбы против российской агрессии. О главных событиях суток 23 августа, ситуацию на фронте, потери России, новости политики, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Индию подтягивают как противовес Китаю: что стоит за визитом Моди в Киев

06:26, 23 августа

Россия снова запускала "Шахеды"

Украину в ночь на 23 августа снова атаковали "Шахеды".

Отбой в областях прозвучал в 4:45.

06:24, 23 августа

Ночью в Черкассах прогремели взрывы

Мониторинговые каналы в ночь на 23 августа писали о баллистической цели, которая двигалась на Черкассы.

Также там отметили, что взрывы прогремели в Черкасском районе. Предварительно, по их информации, это были северокорейские ракеты KN-23.

06:22, 23 августа

В Казачьей Лопани завершились спасательные работы

Оккупанты обстреляли Казачью Лопань 21 августа. Было повреждено здание сельского совета, автомобиль и частные домовладения, а под завалы попали люди.

Одну из женщин удалось спасти, она получила сильный стресс. К сожалению, во время последнего удара погибли две женщины.

Завершились вторые сутки поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани. В течение всего дня спасатели ГСЧС вместе с жителями поселка, старостой и работниками Дергачевского городского совета разбирали завалы разрушенного здания местной администрации. Из-за чрезвычайной активности вражеских FPV-дронов и угрозы артиллерийских ударов спецтехнику к процессу привлечь не удалось,
– сообщил поздно вечером 22 августа Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.