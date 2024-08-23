Продолжается уже 912 день героической борьбы против российской агрессии. О главных событиях суток 23 августа, ситуацию на фронте, потери России, новости политики, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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06:26, 23 августа Россия снова запускала "Шахеды" Украину в ночь на 23 августа снова атаковали "Шахеды". Отбой в областях прозвучал в 4:45.

06:24, 23 августа Ночью в Черкассах прогремели взрывы Мониторинговые каналы в ночь на 23 августа писали о баллистической цели, которая двигалась на Черкассы. Также там отметили, что взрывы прогремели в Черкасском районе. Предварительно, по их информации, это были северокорейские ракеты KN-23.