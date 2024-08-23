Триває уже 912 день героїчної боротьби проти російської агресії. Про головні події доби 23 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, новини політики, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:26, 23 серпня Росія знову запускала "Шахеди" Україну у ніч на 23 серпня знову атакували "Шахеди". Відбій в областях пролунав о 4:45.

06:24, 23 серпня Вночі у Черкасах прогриміли вибухи Моніторингові канали у ніч на 23 серпня писали про балістичну ціль, яка рухалась на Черкаси. Також там зазначили, що вибухи прогриміли у Черкаському районі. Попередньо, за їхньою інформацією, це були північнокорейські ракети KN-23.