Триває уже 912 день героїчної боротьби проти російської агресії. Про головні події доби 23 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, новини політики, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Росія знову запускала "Шахеди"
Україну у ніч на 23 серпня знову атакували "Шахеди".
Відбій в областях пролунав о 4:45.
Вночі у Черкасах прогриміли вибухи
Моніторингові канали у ніч на 23 серпня писали про балістичну ціль, яка рухалась на Черкаси.
Також там зазначили, що вибухи прогриміли у Черкаському районі. Попередньо, за їхньою інформацією, це були північнокорейські ракети KN-23.
У Козачій Лопані завершилися рятувальні роботи
Окупанти обстріляли Козачу Лопань 21 серпня. Було пошкоджено будівлю сільської ради, автомобіль і приватні домоволодіння, а під завали потрапили люди.
Одну з жінок удалося врятувати, вона дістала сильний стрес. На жаль, під час останнього удару загинули двоє жінок.
Завершилася друга доба пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані. Протягом усього дня рятувальники ДСНС разом з жителями селища, старостою та працівниками Дергачівської міської ради розбирали завали зруйнованої будівлі місцевої адміністрації. Через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів спецтехніку до процесу залучити не вдалося,
– повідомив пізно ввечері 22 серпня В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.