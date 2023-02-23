Об этом для 24 Канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Путин хотел говорить о победах. Вы же помните, что дней 10 назад американская и британская разведки убеждали, что россияне вот-вот пойдут в наступление. И не такой, как раньше, когда забросали трупами мобилизованных, а с танками, механизированно, самолетами. Однако это наступление захлебнулось под Угледаром", – отметил публицист.

Обратите внимание – Пионтковский о выступлениях Путина: смотрите видео

Разочаровал поклонников

По словам Пионтковского, в московских шоу начали обсуждать, о какой же победе Путин заявит 21 февраля на федеральном собрании. Планировали захватить Бахмут, но оказалось, что его тоже не возьмут. Публицист отметил, что впоследствии решили захватить меньший населенный пункт, но тоже ничего не вышло.

Затем задумали, что они могут расширить территорию России и заявить об аннексии. В Москве были все эти лидеры фейковых режимов – Абхазии, Осетии. Планировали что-то большое, потому что федеральное собрание созвали и на следующий день, чтобы утвердить законы. Однако ничего не получилось и Путину пришлось иметь совершенно бессмысленное выступление, – рассказал Пионтковский.

Он сказал, что в 80% диктатор говорил о животноводстве, урожаях зерновых, автомобильной дороге в Казань. Затем начал угрожать ядерным оружием.

"Не удалось праздник. Планировали победу, а пришлось танцевать под что-то непонятное. Послание Путина разочаровало его сторонников. Они ждали объяснения цели войны, ситуации на фронте, но нет", – рассказал публицист.

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Приговор для Путина

По мнению Пионтковского, Путину нечего сказать на фоне выступления американского президента Джо Байдена в Киеве и Варшаве. Публицист полагает, что Запад демонстрирует солидарность.

"Цивилизованный мир вырос для Путина приговор. Российский президент – это военный преступник, который терпит поражение и предстанет перед международным трибуналом", – добавил Пионтковский.