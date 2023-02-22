В российской столице вблизи станции метро "Спортивная" уже начали активно собираться зрители, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Все они ждут вечернего шабаша, председательствовать которым будет диктатор из Кремля Владимир Путин.

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Собирали массовку за 500 рублей

По данным росСМИ, на этом митинге будут выступать ряд популярных исполнителей страны-агрессорки. В частности, Филипп Киркоров, Клава Кока, Стас Михайлов, пылкая фанатка Путина Полина Гагарина, Григорий Лепс, "Руки Вверх", а также Niletto.

К "Лужникам" подтягиваются люди на концерт-митинг / Фото "Дождя"

Интересно, что за несколько дней до этого митинга в телеграм-каналах и других местных пабликах стали искать, кто стал бы массовкой. Потенциальным "зрителям" обещали 500 рублей за то, чтобы они помогли устроить видимость того, что на "празднике" безумный ажиотаж. Не обошлось без поиска волонтеров. Также студентам предлагали работу. Им в обмен пообещали освобождение от пар, еду, а также "брендированную экипировку".

Люди буквально высыпаются из вагонов метро: смотрите видео

Станция метро "Спортивная" работает только на выход: смотрите видео

Люди записываются в какие-то непонятные списки: смотрите видео

На концерт-митинг собрали немалую массовку: смотрите видео

Отметим, что станция метро "Спортивная" работает только на выход. В подземке призывают людей не задерживаться на платформе и проходить к выходу.

С шабаша на шабаш

Напомним, что Владимир Путин накануне уже участвовал в одном шабаше. Речь идет о Федеральном Собрании, на котором он выступал. Кремлевский диктатор почти два часа мариновал всех присутствующих.

Он в сотый раз оправдывал войну против Украины. Обвинял НАТО в стремлении атаковать Россию, а также врал о процветании самой страны-агрессорки. Правда, он был не слишком убедителен. Ведь присутствующие то дремали, то, если и хлопали, то делали это очень вяло.

Во время выступления Путин даже припомнил фразу "Пушки вместо масла". Подчеркиваем, что она была популярным пропагандистским лозунгом в Третьем рейхе. Правда, очень скоро диктатор решил себя оправдать. Но все мы знаем, что оборонные предприятия работают в три смены и имеют безумные планы.

Заметим, что выступление Путина должен был состояться еще 27 декабря 2022 года. Правда, успешное контрнаступление ВСУ и провалы России на фронте заставили этот шабаш перенести. Ведь на тот момент кровавому диктатору просто нечем было кичиться. Правда, 21 февраля ситуация не сильно изменилась.