У російській столиці поблизу станції метро "Спортивна" вже почали активно збиратися глядачі, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Всі вони чекають на вечірній шабаш, головувати яким буде диктатор з Кремля Владімір Путін.

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Збирали масовку за 500 рублів

За даними росЗМІ на цьому мітингу будуть виступати низка популярних виконавців країни-агресорки. Зокрема, Філіп Кіркоров, Клава Кока, Стас Михайлов, палка фанатка Путіна Поліна Гагаріна, Григорій Лепс, "Руки Вверх", а також Niletto.

До "Лужників" підтягуються люди на концерт-мітинг / Фото "Дождя"

Цікаво, що за кілька днів до цього мітингу телеграм-каналами та іншими місцевими пабліками почали шукати, хто б став масовкою. Потенційним "глядачам" обіцяли 500 рублів за те, щоб вони допомогли влаштувати видимість того, що на "святі" шалений ажіотаж. Не минулося без пошуку волонтерів. Також студентам пропонували роботу. Їм в обмін пообіцяли звільнення від пар, їжу, а також "брендоване екіпірування".

Люди буквально висипаються з вагонів метро: дивіться відео

Станція метро "Спортивна" працює лише на вихід: дивіться відео

Люди записуються у якісь незрозумілі списки: дивіться відео

На концерт-мітинг зібрали чималеньку масовку: дивіться відео

Зауважимо, що станція метро "Спортивна" наразі працює лише на вихід. У підземці закликають людей не затримуватися на платформі та проходити до виходу.

З шабашу на шабаш

Нагадаємо, що Владімір Путін напередодні вже брав участь в одному шабаші. Мовиться про Федеральні Збори, на яких він виступав. Кремлівський диктатор упродовж майже двох годин маринував усіх присутніх.

Він всоте виправдовував війну проти України. Звинувачував НАТО у прагненні атакувати Росію, а також брехав про процвітання самої країни-агресорки. Правда, він був не надто переконливим. Адже присутні то дрімали, то, якщо і плескали, то робили це дуже мляво.

Під час виступу Путін навіть пригадав фразу "Зброя замість масла". Наголошуємо, що вона була популярним пропагандистським лозунгом у Третьому рейху. Правда, дуже швидко диктатор вирішив себе виправдати. Але всі ми знаємо, що оборонні підприємства працюють у три зміни та мають шалені плани.

Зауважимо, що виступ Путіна мав відбутися ще 27 грудня 2022 року. Правда, успішний контрнаступ ЗСУ та провали Росії на фронті змусили цей шабаш перенести. Адже на той момент кривавому диктаторові просто не було чим хизуватися. Правда, 21 лютого ситуація не сильно змінилася.