Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він підкреслив, що такими заявами Путін підтверджує свою невпевненість і поразку на полі бою.

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Путін заздрить Заходу

За словами Олександра Мусієнка, лейтмотив промови Путіна 21 лютого – дорікання Заходу та США за їхню успішність. Російського президента аж коробить від того, що його опоненти пропонують хороший вектор життя і цінності, які розділяє наразі більшість людей на планеті.

"Його допекло, що американці мають бази, а він ні. І багато країн просять їх розмістити свої. Зараз Байден у Польщі і одна з тем перемовин про те, що польська влада пропонує розширити присутність США на території своєї країни. Путін заздрить", – зазначив експерт.

Досі російський диктатор не може змиритися з тим, що усі цивілізовані країни звертаються по допомогу саме до США, а не до Росії. Бо остання неспроможна виконати свої безпекові зобов’язання, як це показала історія з Вірменією, навів приклад Олександр Мусієнко.

"Якби Путін спробував не вкладати в основу свого проєкту танки, ракети, зброю, воєнні злочини та агресію проти сусідніх держав, окупацію та прихід туди, куди його не кликали, можливо у світі була б інша позиція щодо Росії", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

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Від заздрості йдуть погрози

У своїй промові Владімір Путін не міг оминути тему війни та вкотре знайти виправдання своїм діям. Тепер, аби загітувати помирати ще більшу кількість росіян, очільник Кремля зробив винуватою англіканську церкву.

"Він договорився до того, що в ідеологічних мобілізованих з’явилася ще одна причина – англіканська церква не так щось робить. Вона своєю політикою, своїм рішенням не подобається Путіну. І причина йти вмирати – це зміна позиції, власне, англіканської церкви", – з посмішкою прокоментував Мусієнко.

Але більш серйозними стали погрози Путіна щодо ядерного шантажу. Про це бункерний дід наголошував тричі.

Він сказав, що Росія буде застосовувати різні методи, необхідні для захисту своєї території. Це був натяк, ясна річ,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Кому загрожує ядерний шантаж

Звинувативши усіх, Путін заявив про призупинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння. Таким чином російський президент знову погрожує світу можливістю застосування ядерної зброї.

"Це чіткий меседж Вашингтону, Лондону, Берліну, Риму – усім європейським столицям про те, що Росія все більше вдається до ядерної риторики. Путін вживає формулювання "призупиняє участь у договорі", а не виходить з нього. Тобто він може повернутися за певних умов", – підкреслив спікер.

На думку Олександра Мусієнка ці умови можуть бути такими: припинити надавати Україні зброю, перемовини з країною-агресоркою, окупація Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і, як результат, підписання мирної угоди. В іншому випадку ядерний шантаж продовжиться і Путін прямим текстом натякнув на ядерні випробування.

"Випробування можуть пройти на якійсь пустелі, на "новой зємлє" в Росії чи десь у морі. Це не означає, що вони призведуть до руйнувань, крім забруднення атмосфери. Але інформаційно це все буде подаватися, як інформаційне залякування", – пояснив експерт.

Путін програє у війні

Усі ці заяви, погрози і шантаж напряму пов’язані з провалами Путіна на полі бою. Він нервує і розуміє, що не може перемогти.

Це те, що ми прогнозували. Відчуваючи поразку на полі бою, Путін все більше буде апелювати до свого останнього козиря – ядерної зброї,

– резюмував Мусієнко.

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