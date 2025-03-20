Об этом заявил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов в эфире 24 Канала. Он отметил, что ситуацию следует рассматривать в более широком международном контексте, а не только через призму войны России против Украины.

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"Стратегия Путина заключается в том, чтобы обменивать условный Иран. Там есть и Китай, и Венесуэла, и другие страны. Также там будут российские природные ресурсы. Все это он предлагает в обмен на Украину. Этот процесс продолжается", – сказал Аббас Галлямов.

Что Путин предложил Трампу

Он добавил, что Дональд Трамп пока не добился немедленного перемирия. Впрочем, Владимир Путин, вероятно, передал Трампу информацию об иранской военной программе. Кроме того, он высказал свои аргументы относительно того, почему не соглашается на перемирие.

В частности, это могло касаться того, что Россия сейчас наступает, поэтому Украине выгоднее согласиться на прекращение огня, а также того, что Украина может продолжать наращивать вооружение.

Напоследок, чтобы склонить американского президента на свою сторону, по словам Галлямова, Путин передал ему информацию об иранской ядерной программе.

Когда видишь ситуацию в более широком масштабе, нет ощущения, что Трамп проигрывает и уступает Путину. В вопросах, связанных с Россией и Украиной, – да. На глобальном уровне – нет. Происходит обмен,

– объяснил Галлямов.

Он предположил, что Россия, вероятно, просила Трампа прекратить поставки оружия Украине. А поскольку США уже делали подобные шаги после конфликта в Белом доме, то исключать возможность такого решения со стороны президента США нельзя.

"Трамп не добился немедленного перемирия, но и не отказался от поддержки Украины оружием. Это означает, что в этом вопросе он не уступил Путину", – пояснил Галлямов.

Трамп знал позицию России

Он отметил, что перед личным разговором Путина и Трампа происходили предварительные переговоры. Представители президентов еще до телефонного разговора определяли позиции сторон. Все они готовили так называемые списки, которые в конце концов передавались президентам.

Поэтому Путину не было необходимости озвучивать позицию лично, ведь у Трампа уже был этот документ с позицией России. Поэтому вполне возможно, что они даже не поднимали тему прекращения поставок оружия Украине.

Так происходит всегда. Соответственно, Трамп не врал, когда говорил, что они с Путиным это не обсуждали, – этот вопрос подняли раньше. И Путин не врал, когда говорил, что его позицию донесли. Ее действительно озвучили, но не напрямую, – подытожил Галлямов.

По его словам, Трамп уже знал позицию России, но также получил информацию об Иране, поэтому отложил вопрос до новой встречи в Саудовской Аравии.